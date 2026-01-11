自撞側翻、逆向衝撞 合歡山追雪"撞"況多!
中部中心／黃毓倫、林韋志、張家維 南投報導
合歡山下雪，不少人趁週末上山賞雪，除了造成逆向亂象，還陸續傳出車禍。一輛黑色轎車，下山時疑似因為天色昏暗，駕駛不慎自撞護欄，導致車輛側翻；另外還有一輛白色休旅車，也是在下山路段，失控衝向對向，連撞兩輛車！
聲源：民眾：「就是這個彎，一出去就看到那個人，不知道發生什麼事情。」
民眾開車上山，才剛過彎，對向衝來一輛白色休旅車，一連撞了兩輛車才停下。
車禍就發生在南投仁愛鄉，台14甲線17公里處，10日中午，一輛白色休旅車準備下山，開著開著卻失控衝撞對向，肇事者自己也受傷送醫。
仁愛分局第一組組長魏良哲：「蘇姓民眾駕駛自小客車，武嶺往霧社方向行駛，行經該路段時，因身體不適，昏眩而撞向對向車道，該車駕駛擦挫傷送醫。」
一輛轎車下山途中，自撞護欄側翻。（圖／民視新聞）
天冷下雪，不少人到合歡山武嶺賞雪，但追雪不僅導致逆向亂象，甚至還陸續傳出車禍。
撞護欄翻車10日晚上，也有一輛轎車下車途中，自撞護欄翻車。
埔里交通小隊代理小隊長陳裕豪：「45歲林姓男子駕駛自小客車，搭載乘客一名，沿台14線66.5公里處，仁愛鄉往埔里鎮方向，疑似因天色昏暗，不慎自撞路肩護欄，致車輛側翻事故。」
民眾衝合歡山追雪，頻傳亂象與交通事故。（圖／民視新聞）
所幸現場無人員受傷，而駕駛也沒有酒駕或毒駕，疑似天色昏暗駕駛不慎撞上護欄。這幾天追雪車輛多，警方呼籲民眾行駛山區，過彎及下山路段要特別當天，才不會還沒賞到雪，發生車禍，敗興而歸。
