自撞國1五楊校前路交流道出口匝道分隔島 男駕駛不治
〔記者周敏鴻／桃園報導〕31歲陳姓男子今天清晨5點多，駕駛轎車行經國道1號五楊高架南向70.9公里處的桃園市楊梅區校前路交流道路段時，不明原因自撞交流道的出口匝道分隔島，警察與消防隊員獲報趕往救援時，陳男受困車內、意識不清，緊急被救出送醫，仍因傷重不幸回天乏術。
國道警方接獲通報指國道1號五楊高架南向70.9公里處發生轎車自撞車禍後，緊急派遣線上巡邏車前往並通知119派救護車，警方說，轎車駕駛陳男在警消抵達時，受困車內、意識不清，消防隊員救他脫困後，緊急送往楊梅天成醫院急救，不幸於上午6點50分宣告急救無效。
陳男駕駛轎車不明原因自撞校前路交流道出口匝道分隔島的島頭，衝撞力道強大，車頭幾乎全毀，警方說，陳男的酒測值待檢測，至於詳細肇事原因仍待進一步調查。
