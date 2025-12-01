自撞橋墩肇逃！女辯「有事先走」 3小時落網飄酒味

高雄民族陸橋發生一起自撞車禍。（圖／東森新聞）





早上七點多，高雄民族陸橋發生一起自撞車禍，一輛轎車撞上橋墩後車頭嚴重毀損，駕駛卻棄車徒步逃逸。警方追查發現肇事車輛為租賃車，依照租車公司提供的資料，三小時後順利找到肇事女子。她全身散發酒味，酒測值超標，但仍堅稱自己沒有酒駕，辯稱是返家後才喝酒，最後仍被依公共危險罪函送。

現場可以看到被撞壞的橋墩與車體，深灰色轎車猛烈撞擊後，車頭完全變形，板金凹陷、零件散落一地，安全氣囊也已爆開，但車內空無一人。警方調閱監視器畫面，發現駕駛在撞車後迅速下車逃逸，丟下車輛一路小跑步往附近小路離開。

民眾回憶當時情況表示撞擊聲相當大，他們報警時手還在發抖，車門始終沒有打開，人卻突然消失，疑似趁路邊無人注意時落跑。警方循線查出車輛為租賃公司所有，透過公司提供的資料，順利找到當時的肇事女駕駛。她身穿紅色連帽外套現身，被帶回派出所時滿身酒氣，對於外界提問始終保持沉默。這起車禍發生在1日早上七點多，地點位於高雄民族二路與八德一路口。

根據了解，這部車由張姓男子在前一晚接近十一點向前鎮一家租車行租出，但事發當天實際駕駛的是41歲周姓女子。她在逃逸後接到警方通知，卻稱當時是因為有事先離開，說法相當牽強。

警方表示，肇事女子未依規定處置，將依道交條例開罰1000至3000元，並吊扣駕照1至3個月。至於她酒測值超標，雖然辯稱是肇事後返家才喝酒，仍遭依公共危險罪函送，是否屬於酒駕行為，將由法官進一步認定。

