自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治
即時中心／温芸萱報導
台中市民生路今（23）日上午發生一起悲劇車禍，鄭姓女騎士獨自騎乘南下，疑似疲勞駕駛自撞護欄摔落邊坡。雖經送醫搶救，鄭女仍於下午2點30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因由交通警察大隊調查，並提醒民眾長途駕駛要充分休息，行中適時停靠，以確保自身與他人安全。
今日上午10時27分，台中市民生路（北坑產業道路）發生嚴重交通事故，一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡。鄭女清晨自北部出發，長途南下前往霧峰市區，事故發生時單人騎乘。
事故發生後，警方與救護人員立即趕抵現場，鄭女隨即送往亞大醫院搶救，但不幸仍於下午14時30分宣告不治。警方表示，事故詳細原因仍由交通警察大隊進一步分析研判。
據了解，鄭女在台北讀大學，清晨獨自一人南下。因此，警方研判疑似疲勞駕駛，同時也提醒，疲勞駕駛是造成交通事故的重要因素，民眾行前應充分休息，行中亦應適時休息，避免精神不佳時勉強駕駛，以確保自身及其他用路人的安全。此外，警方也呼籲長途騎乘機車的民眾，務必注意身心狀況，行駛過程務必遵守交通規則，避免類似悲劇再度發生。
一名鄭姓女騎士，疑似因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，送醫後仍宣告不治。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／自撞護欄摔落邊坡！疑疲勞駕駛釀悲劇 女大生送醫仍不治
更多民視新聞報導
行人地獄！台中74歲翁「綠燈過斑馬線」 遭轉彎小貨車撞飛送醫不治
最新／台中工安意外！移工11樓鷹架摔落 意識不清送醫搶救
韓團演唱會秒變「18禁現場」 情侶調情嗨喊「謝謝幫搶票今晚可TWICE」
其他人也在看
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
2025 鴻海科技日｜Model A、Model C、Model D三箭齊發，鴻海電動車大軍全面來襲！
在全球電動車產業加速重整、AI驅動車輛邁向新階段之際，「2025鴻海科技日」（HHTD25）於今日（11/21）盛大展開，以強勢姿態向全球展示跨入未來移動領域的企圖。今年以「加速想像」為主題，透過策略夥伴NVIDIA、OpenAI、Alphabet共同站台，強化在電動車與智慧移動生態系中的關鍵戰略位置。 在這場年度科技盛會之中，鴻海集團也端出史上最完整的EV陣容，包含去年首度亮相就引發市場期待的B級距電動車Model A，本次以更成熟的AI模組化架構回歸，展示多功能的靈活應用前景，加上鎖定豪華MPV級距的Model D準量產版，以及可被視為Luxgen n7改款的Model C北美版共同亮相，象徵鴻海電動車版圖正式走向全球舞台。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
三菱當家得利卡改款接單破 3 千張！候車期 5 個月 下一代台灣將導入
今年東京移動展上，Mitsubishi 推出二度小改款的 Delica D:5，換上新式樣外型與 8 吋數位儀表，動力維持不變但加入招牌的 S-AWC 超能全時四輪控制系統，雖然只是小改款但一經問世便大受歡迎，日媒指出上市不到 1 個月已有約 3,000 張訂單，候車期可能長達 5 個月。自由時報汽車頻道 ・ 5 小時前
日系入門輕貨卡升級舒適露營車！實用家電全帶著走 輕鬆享樂車宿生活
過往以銷售及維修 Daihatsu 車款為主的三島大發（Mishima Daihatsu）看準戶外風潮盛行的蓬勃商機，近年來也開始提供露營車改裝服務，其中又以品牌首發之作 Quokka 露營車最受歡迎，將 Hijet Truck 車室改造成為溫馨小木屋，日本當地售價為 264～295.5 萬日圓，約台幣 53～59 萬元，提供戶外玩家一個能輕鬆享受車宿生活的入門選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
2025 鴻海科技日｜向Luxgen n⁵ 說再見 Model B改以Foxtron「Bria」搶先登場！推遲至農曆年後發表？
是為展現代工實力的鴻海科技日，今年除了聚焦AI人工智慧與機器人，營收引擎之一的電動車也同樣亮眼，除了大抵維持2024年的家族成員，並且針對使用需求進行小改款強化，以及邁向量產之路的修改，但要說「重中之重」的，還是將以Bria之名正式發表的Foxtron Model B跨界休旅！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
廟會車輛擋道應變方法多 民眾人肉千斤頂.堆高機抬車
其實廟會出現車輛擋道，經常發生。比如三年一次、吸引許多人朝聖的屏東東港迎王平安祭，去年就曾被人目擊，汽車擋到千歲王爺的路，廣播很多次還是找不到車主，眾人只能當「人肉千斤頂」合力抬車，就連警察也來指揮，...華視 ・ 21 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
BMW宣告首款氫燃料電池車iX5 Hydrogen即將量產
BMW可以算是最早讓氫燃料電池車量產運行的豪華品牌之一，本周BMW官方宣告，BMW的全新世代X5將提供5種以上的動力選項，包括汽油、柴油、插電式油電複合動力三款油車，以及純電動 的iX5 和 iX5 Hydrogen氫燃料電池車型等兩款新能源動力車型，繼X5的主力油車車型將於2026年發表上市後，iX5 Hydrogen將於 2028 年上市。汽車日報 ・ 1 天前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
彰化騎士撞上大貨車不治 苗栗17歲騎士摔水溝昏迷
中部中心／綜合報導彰化福興鄉，發生死亡車禍！一台大貨櫃車，與一名機車騎士，在路口發生碰撞，騎士送醫搶救後，宣告不治；另外在苗栗，有兩位機車騎士，在無號誌燈路口，發生事故，其中一名騎士，不慎摔進路邊水溝後昏迷，但經過調查，他年僅17歲，卻無照騎車上路。大馬路上，車輛來來往往，對向一台大貨車，在路口，打著左轉燈，準備要轉彎，但這時一台機車疾駛而來，疑搶快釀禍! 機車路口未減速直撞大貨車 騎士身亡（圖／民視新聞）雙方在號誌燈由綠轉黃時發生碰撞，騎士撞上貨車車身後，連人帶車倒地，但這時，都沒有人上前關心傷者狀況，直接繞過車禍現場，所幸最後終於有一台銀色轎車，熱心擋住後方來車，避免發生二次事故，驚險畫面就在彰化福興鄉彰鹿路六段與番婆街口，20日中午12點多，雙方疑似搶燈未禮讓，才會在路口發生碰撞事故，79歲許姓騎士，當場失去生命跡象，而經過檢測，40歲的黃姓貨車駕駛，沒有酒駕。另外在苗栗苑裡鎮，也有路口發生事故。少年摔進水溝裡，滿頭青苔，意識不清，路口的另一邊，也有一名男子。躺在地上等待救援。機車相撞! 17歲少年＂無照騎車＂ 摔進2米水溝昏迷（圖／民視新聞）其中一位傷者，未成年無照騎車要去上課，卻在路口與要去工業區上班的騎士，撞成一團，雙方傷勢都不輕，肇責及肇因，還須釐清。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：彰化騎士撞上大貨車送醫不治！ 苗栗１７歲騎士摔水溝昏迷 更多民視新聞報導桃園離奇車禍！轎車墜捷運8米深坑洞 女駕駛命大僅輕傷轎車疑閃車！衝撞路旁2車7機車 婦被壓倒頭部受傷台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商民視影音 ・ 1 天前
飛車追逐！ 副駕坐毒品通緝犯拒檢 警急舉槍逮人
花蓮慈濟路20日凌晨3點多，發生一起警匪飛車追逐案。一輛轎車在馬路上高速狂飆，巡邏員警立刻鳴笛攔查，但駕駛拒檢，直接踩下油門加速逃逸。原來，車上的副駕駛是一名毒品通緝犯，而且當時車內還有喪屍煙彈等毒品...華視 ・ 3 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 5 小時前
【怎能不愛車】Elantra N限量TCR版 直上賽車武裝
身為「親民性能車」代表作之一的現代汽車(Hyundai)Elantra N，近期在韓國推出TCR Edition特別版。雖然外觀看起來更接近賽車，但最讓車迷心碎的，就是引擎完全沒升級，依舊維持原本的配置。不過帥氣程度直接拉滿，讓人一看還是心癢難耐。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
小車空間極大化的最佳詮釋｜Hyundai Inster EV450 探索入門級距能奏效？
目前，Hyundai 旗下在經營電動車的策略方向，是以 Ioniq 作為子品牌向上發展，舉凡 Ioniq 5、Ioniq 6 等，都是奠基在此之上，以 E-GMP 純電專屬模組化平台所建構的新世代車款，且無論是車輛本身、乃至於科技力都受到不小青睞，整體實力甚至早就超越一眾歐洲列強。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 4 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 3 小時前