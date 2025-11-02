自撞電桿2歲女童頭頸重創亡！加拿大夫妻走斑馬線遭撞斷腿

在嘉義縣中埔鄉道路，監視器拍下一輛白色轎車，偏離車道，突然往路邊電線桿 直直撞上，車頭 板金整個撞凹，車上一男一女 和一名2歲女童 都受重傷。（圖／TVBS）

嘉義縣中埔鄉發生一起嚴重車禍，一名23歲女子載著2歲女兒和男友返家途中，不明原因自撞電線桿，導致2歲女童頭頸部重傷不治身亡。另外，台中梧棲也發生一起交通事故，一對加拿大籍夫妻在斑馬線上遭左轉轎車撞上，妻子當場摔飛並造成腿部骨折及多處擦挫傷。

在嘉義縣中埔鄉道路，監視器拍下一輛白色轎車，偏離車道，突然往路邊電線桿 直直撞上，車頭 板金整個撞凹，車上一男一女 和一名2歲女童 都受重傷。（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了嘉義車禍的驚險瞬間，一輛白色轎車突然偏離車道，直直撞上路邊電線桿，車頭板金整個撞凹，車輛還轉了180度一路滑行。車上一男一女和一名2歲女童都受了重傷。救援過程中，男子被發現受困在副駕駛座，雙腳都骨折。女駕駛四肢有擦挫傷，但傷勢最嚴重的是第一時間被抱出車外的2歲女童，頭部和頸部嚴重擦挫傷，失去呼吸心跳，送醫後仍然搶救不治身亡。

嘉義縣消防局中埔分隊員 邱國祥說第一時間被抱出車外的2歲女童，頭部 頸部 嚴重擦挫傷，失去呼吸心跳，救護車送醫後 仍然搶救不治身亡。（圖／TVBS）

嘉義縣消防局中埔分隊員邱國祥表示當時有一名約3歲女童OHCA（到院前心肺功能停止）。中埔派出所長朱宏倫也指出三人均由救護車送醫院急救，但吳姓乘客（女童）仍傷重不治。

這起車禍發生在2日早上，23歲賴姓女駕駛載著2歲女兒和23歲徐姓男友準備返回住家，卻在嘉義縣中埔鄉突然自撞電線桿，導致女兒不幸喪生。

在台中梧棲，駕駛疑似是轉彎時 被A柱擋住視線，撞到了加拿大籍的夫妻，導致妻子左腿骨折、手腳擦挫傷（圖／翻攝 WOW TCHOUT）

另一起驚悚車禍發生在台中梧棲，行車紀錄器拍下了一輛轎車從路口左轉時，完全沒注意到斑馬線上有兩名行人，當場撞上女子，使她重重摔落在地。事發後，女子的先生立即蹲下查看妻子傷勢。

這對加拿大籍夫妻於1日下午走在台中梧棲大勇路和臨港路四段的斑馬線上，附近就是知名OUTLET和海生館，卻意外被左轉轎車撞上，導致妻子左腿骨折、手腳多處擦挫傷。

警方針對駕駛 未禮讓行人 開出最高3萬6千元的罰鍰，來台觀光的加拿大籍夫妻，遭遇車禍，行程大受影響。（圖／翻攝 WOW TCHOUT）

清水交通分隊小隊長吳振福表示，傷者送醫救治後意識清楚無生命危險，汽車駕駛經酒測無酒精反應。事故原因疑似是轉彎時被A柱擋住視線。警方針對駕駛未禮讓行人開出最高3萬6000元的罰鍰。這對來台觀光的加拿大籍夫妻因遭遇車禍，行程受到很大影響。

