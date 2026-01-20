自救會反區段徵收 籲內政部當社子島人後盾

社子島自救會發言人李華萍。（社子島自救會提供／王千豪台北傳真）

社子島自救會今（ 20）與民團到內政部外陳情，除反對區段徵收外，並批社子島都市計畫卡關的根源在於前台北市長柯文哲一意孤行，堅持要將社子島由超過兩千棟建物組成的現有聚落全數納入區段徵收，呼籲內政部當社子島人的後盾，拒收、拒審社子島區段徵收計畫書。

社子島自救會於去年12月展開全島掃街，一個月內即蒐集超過1156份由土地所有權人及設籍成年居民親筆簽署的「反對區段徵收」意見書，連署門牌數達615戶，已超過社子島2423個門牌的四分之一。自救會發言人李華萍表示，這批總計615個門牌，共1156份的意見書，都是由社子島所有權人，或設籍於島上的成年居民親筆簽署，白紙黑字顯示，社子島區段徵收案至今完全未取得居民的多數共識。

李華萍強調，社子島居民並不反對發展，反對的是導致留島不留人、居民被迫離開原有生活圈的全面區段徵收。區段徵收下即便有所謂的安置，實際上是要求居民背負高額貸款，才能繼續居住在原本生活的家園，年輕世代仍難以回流、長輩被迫還是會被迫離開世代居住的家園。

李華萍重申自救會的訴求，包含解除禁建、原地改建、九大聚落完整保留，呼籲內政部應命台北市政府，重新擬定可完整保留社子島現有聚落的都市計畫草案。

負責社子島案環評的本全律師事務所律師詹順貴說，社子島位於台北市都市計畫範圍內，卻遭禁限建長達56年。依《都市計畫法》第26條規定，都市計畫應每三至五年辦理一次通盤檢討，但台北市政府長期漠視社子島的發展，不僅未進行通盤檢討，反而持續以禁限建方式處理，已嚴重違背都市計畫制度的基本原理。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，社子島都市計畫卡關的根源在於柯文哲一意孤行，不依循全國各地都市計畫開發多會主動保留密集聚落的慣例，堅持要將社子島由超過兩千棟建物組成的現有聚落全數納入區段徵收，以致聚落內居民高比例強烈反對。

許博任指出，台北市政府為了剷平聚落，也將要付出全國前所未見，超過1300億的安置成本，興建社子島原居民多數仍無法負擔的安置住宅，，此舉將使台北市財政為了單一地區開發，就要負債最高超過1800億，平均每個市民要為社子島開發案負債超過7萬元。

許博任呼籲，包含台北市長蔣萬安在內，今年有志參與台北市各級地方選舉的候選人們，應該拿出勇氣為社子島居民與全體台北市民「除錯」，一起站出來終止現行錯誤的社子島計畫，重頭與社子島居民商議新的都市計畫草案，才能真正加速社子島地區環境改善的進程。

