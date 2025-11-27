自救！香港「宏福苑」大火釀至少44死 高樓逃生要訣看這裡

〔記者陸運鋒／新北報導〕香港大埔住宅大樓「宏福苑」昨(26日)發生大火，延燒波及7棟大樓，迄今已44死62傷百人失聯，包含1名消防員殉職；針對高樓層火災逃生需知，消防署表示，火災發生時原則往1樓往外逃生，火場逃生避難時，一定要謹記隨手關門，逃生不行改避難。

消防署指出，高樓層火災往1樓往外逃生時，若主要逃生路徑外已有濃煙無法避難時，請尋找第2逃生路徑往1樓往外逃生；若第2逃生路徑也受阻礙，則改往未起火相對安全空間關門避難，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，並撥打119求援，記得詳細告知119待救人員的所在位置，等待消防人員救援。

消防署提醒，火災發生時不可為了收拾財物，而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標，亦不可搭乘電梯逃生，因火場會發生斷電情形，使用電梯逃生容易受困在電梯內，也不可躲在浴室，因火場危害主要為濃煙，浴室門及天花板大多為塑膠材質，塑膠門不耐高溫，且浴室門下方為通風百葉，因此躲浴室無法有效阻絕濃煙危害。

消防署說，不可浪費時間尋找濕毛巾而延誤逃生避難，濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒氣體，不可以浪費寶貴的逃生避難時間尋找濕毛巾，爭取避難逃生時間，運用能掩住口鼻之物即可(如口罩、領帶等)。

至於電氣使用安全謹記5不1沒有原則，民眾用電應牢記「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不長插」、「電器周圍不放可燃物」及「沒有商品安全標章的電器不用」，以確保居家安全。

