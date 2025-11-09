自曝不用免治馬桶 日本女主播遭嗆：會沾到大便的主播

日本女主播因在節目上透露自己不使用免治馬桶，沒想到卻收到大量批評。（翻攝自IG＠moetanaka_ex）

不少年輕女性因衛生疑慮，選擇不使用免治馬桶用。日本朝日電視台主播田中萌日前在節目上坦言自己「不用免治馬桶」，沒想到此言一出竟引爆網路爭議，甚至被網友留言狠酸「屁股一定髒」，攻擊她是「會沾到大便的主播」。她在節目上親自還擊：「真的沒有沾到！」

年輕女性拒用免治 擔心水流不衛生

根據日本節目《ABEMA的新聞秀》（ABEMA的ニュースショー）日前播出的報導，近來有越來越多年輕女性避用免治馬桶。節目街訪顯示，部分受訪女性認為使用者以男性居多，甚至直言「印象中多是大叔在用」。不過也有民眾表示「用過一次就回不去」「太方便了，幾乎天天用」，整體結果呈現一半一半。

田中萌直言「不敢用」 嫌多人共用不舒服

當時田中萌就在節目中表示：「我是不會用的。因為那個水是很多人用過的感覺……總覺得有點不舒服。」她的這番話隨即引起網友熱議，有人認同她的潔癖想法，也有網友認為她誤會免治馬桶的衛生原理。

遭網友私訊嘲諷 田中萌苦笑澄清

田中萌透露，節目播出後，她的Instagram私訊湧入大量負評：「有人說『太震驚了』『沒想到妳是那種上完廁所還髒的主播』。」對此她哭笑不得地強調：「真的沒有！真的沒有沾到！」引發現場來賓大笑。

男藝人們反應兩極 有人認為「不用會退步」

節目主持人千原Jr.聽完後表示理解：「對我們這些用慣的人來說，那真的是信賴感的象徵。」搞笑團體「醉龍」（Drunk Dragon）的鈴木拓則打趣說：「不用的話，感覺就會真的沾到啊！」前國會議員宮崎謙介也笑稱：「現在只用衛生紙反而擦不乾淨，技術都退步了，還是免治比較安心。」

