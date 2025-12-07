自曝國外就學時仍心繫市民 應佳妤：會繼續努力做好選服

本報近日獨家報導指出，國民黨台北市議員應曉薇胞女應佳妤檯面下動作頻頻，更強調「選或不選都準備好了」，可望以無黨籍參選議員接棒母親。（圖／應曉薇辦公室提供）

本報近日獨家報導指出，國民黨台北市議員應曉薇胞女應佳妤檯面下動作頻頻，更強調「選或不選都準備好了」，可望以無黨籍參選議員接棒母親。對此，應佳妤也進一步透露，她在國外就學期間仍心繫中正、萬華，會繼續努力做好選服。

應曉薇連任多屆，但因捲入京華城案遭國民黨停權；據悉，目前該案已重新審理，後續可能撤銷暫時處分。不過黨內人士也透露，若官司出現變數，其女應佳妤可望以無黨籍之姿「代母出征」投入選戰，而她也說「選或不選，我都準備好了」。

應佳妤對此也進一步指出，感謝中正、萬華愛護、支持她的市民朋友以及廣大相挺的網友們，這些加油、打氣、評論、指教她都看到了。

應佳妤說，她從小就跟著媽媽走遍中正、萬華區的每一個角落，陪著媽媽認真努力打拼，服務市民朋友。即使在國外就學期間，仍心繫她所念念不忘的中正與萬華，如何更先進？如何更全方位照顧弱勢市民？

應佳妤說，針對2026年的動向，她現在要先做好守護媽媽的角色，至於未來選與不選議員？她都準備好了，接下來會繼續認真努力，做好每天的選民服務工作。



