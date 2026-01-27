自曝大學選填2理科 蕭美琴笑喊：曾後悔是不是走錯行

蕭美琴今自曝求學經歷，坦言有時候會後悔，當年是不是走錯行？（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴今天（27日）前往台中出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，會中透露自己大學時選填數學跟化學，沒想到人生有不一樣的改變，「有時候會後悔，當年是不是走錯行」。蕭強調，面對快速變動的世界時，往往對未來方向感到徬徨與不安，但她也看到大學教育正積極地回應這樣的挑戰，以及年輕人面對這個動盪世界的需求。

副總統蕭美琴今天上午前往台中出席「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」時說明，「台灣國立大學系統」自 2021 年由中興大學倡議成立，從最初的11所學校擴大至目前共15所，匯聚近12萬名學生與5000位教師，形成一支資源豐富的「教育國家隊」，這樣的合作模式正在打破校園之間的圍牆，撐起培養台灣下個世代青年的未來。

廣告 廣告

接著蕭美琴也分享自身求學經驗，並表示現場的各位都在學術領域學有專精，可能很早就知道自己要從事哪一方面的學術研究，為該領域成為專業跟專才，但她當時要念大學時，填的興趣是數學跟化學，「沒有想到我的人生做完全不一樣的改變，有時候會後悔，我當年是不是走錯行」。

蕭美琴提到，年輕人在面對快速變動的世界時，往往對未來方向感到徬徨與不安，不確定該選擇哪一條學習與人生道路，但她也看到大學教育正積極地回應這樣的挑戰，以及年輕人面對這個動盪世界的需求。尤其當前科技發展日新月異，人工智慧已成為各行各業的標準配備。

蕭美琴繼續說，台灣要有競逐太空、探索海洋的企圖與胸襟，而「台灣國立大學系統」推動的跨校、跨域共榮，正是一個重要起點，期盼每一位年輕人在面對未來的不同想像，都能找到想要學習的領域、主軸及課程；在高等教育隨著時代持續變遷時，找到自己與未來連結的新機會，現在有許多領域都需要跨域學習，醫學專業的學生也需要學習導入AI，甚至許多職業軍人的工作內容也與科技高度結合，不僅要具備軍事專業，更要懂得太空及通訊韌性。

蕭美琴指出，面對不同專業與面向的人才培育，都能透過跨校共榮及更多元的探索選項，協助年輕人擴大視野、增加多元發展的機會，無論是跨校課程選修，或透過國際合作，都能善用這15所學校所建構的國際夥伴關係，讓台灣年輕人自信地面對世界，這也是「青年百億海外圓夢基金計畫」最重要的精神。

蕭美琴表示，世界看見台灣，不僅是因為科技實力，更是因為一群具備創新思維、願意擁抱世界的年輕世代，以及願意傾聽、給予年輕人成長空間的師長，她期盼「台灣國立大學系統」能深化跨校合作並持續壯大，成為學生最強的後盾，也為國家培育更多有理念、有志氣、有勇氣、有自信，更有專業與能力的優秀人才。



回到原文

更多鏡報報導

川普翻臉調高南韓關稅 賴清德示警藍白：台灣也可能變卦至25％

下週赴北京領賞慶功？藍白十擋國防特別條例 綠轟：令人不齒

小粉紅揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報未來入境管制

陳嘉宏專欄：谷立言與CK楊 國民黨聽誰的？