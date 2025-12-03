自曝曾參與「大型規劃」 退將揭共軍渤海實彈演習：不只是姿態

中國大陸在1日至2日密集發布5則航行警告，宣布3日起將在渤海海域展開「軍事任務」、軍事演習及實彈射擊，但公告內容對軍演細節及軍事任務項目均未公開說明。（示意圖／中國大陸國防部官網資料照片）

中日關係近日因日本首相高市早苗一句「台灣有事」談話再掀緊張氛圍。大陸在1日至2日密集發布5則航行警告，宣布3日起將在渤海海域展開「軍事任務」、軍事演習及實彈射擊，但未公開說明細節。對此，退役中將帥化民2日表示，自己曾參與大型軍演規劃，深知部署與調度需耗費多時，但現在解放軍可快速啟動多層次、不同級別的海域軍演與實彈射擊，顯示早有多套成熟預案與完整計畫。

帥化民2日在中天節目《中天辣晚報》中分析指出，日本近年在琉球群島與石垣島等地部署飛彈，還配合美方濱海戰鬥團聯合演訓，軍力擴張動作頻頻；在此背景下，中國大陸不會保持沉默，勢必透過軍演展現實力回應，日本與中國大陸關係惡化的同時，演習層級、實彈項目也隨之提升。

航行警告發布後，相關海空交通與商船、民航機均須迴避演訓射擊區域。帥化民指出，自己曾參與大型軍演規劃，深知部署與調度需耗費多時，但現在解放軍可快速啟動多層次、不同級別的海域軍演與實彈射擊，顯示早有多套成熟預案與完整計畫。

帥化民強調，軍演不只是一種姿態，而是包含指揮管制能量、艦船操作熟練度、火砲精準度等作戰環節的全面演訓與校正，這些都是能提升戰力的項目，也透露出解放軍指揮系統與武器操作的成熟度。

他最後表示，雖然中國大陸航行警告未公開軍演內容細節，但短期間內連續發布警告、延期後再加碼實彈射擊，代表軍演方案早已「一套一套、非常成熟」，台灣與周邊區域都必須密切關注後續軍事動態與安全情勢變化。

在1996年台海飛彈危機時，帥化民擔任國防部聯三作戰次長室執行官，被祕密召去美國五角大廈，負責與美方進行軍事溝通，向美方說明台灣的應對方案，並帶回美方的承諾。

