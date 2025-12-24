自曝曾婉拒賴清德、林聰賢徵詢選宜蘭縣長 林國漳揭「這原因」讓他挺身而出

林國漳24日上廣播節目《POP撞新聞》資深媒體人黃暐瀚專訪。 圖：翻攝自POP Radio聯播網 官方YT

[Newtalk新聞] 距離2026年地方選舉剩不到一年時間，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今（24）日受訪表示，自己曾被前縣長林聰賢詢問接棒意願，去年10年總統賴清德也有徵詢，但他都以參政非生涯規劃為由婉拒。只是他後來體認到宜蘭面臨轉型關鍵時刻，所以他有責任承擔，決定挺身而出爭取服務機會。

林國漳今日上廣播節目《POP撞新聞》資深媒體人黃暐瀚專訪。對於素人參政就挑戰縣長一職，林國漳在節目上首度揭露，前縣長林聰賢第2屆縣長任內，曾經詢問他是否接棒選縣長，他表達沒有從政意願。

黃暐瀚主再問林國漳，這次參選縣長是否總統賴清德欽點？林國漳回應，他加入全國信賴之友會之後，才與賴清德有進一步接觸，而賴清德去年 10 月有勸進選縣長，他沒有點頭。不過，後來有感於高鐵延伸宜蘭案等重大議題引起熱議，宜蘭面臨轉型關鍵時刻，他覺得自己有責任承擔，所以決定脫離舒適圈，接受民進黨徵召參選縣長。

林國漳坦言，妻子原本反對他從政，不過在得知參選初衷後，願意成全。而他妻子目前在宜蘭縣政府服務，等到選戰開打，要申請調派其他地方任職，之後話鋒一轉，直指宜蘭是民主聖地，明年選舉不應有攻擊、抹黑、造謠情形。

