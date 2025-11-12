自曝正在德國「為民主自由作證」 沈伯洋：勇敢台灣人不退縮

綠委沈伯洋於台灣時間12日晚上9時許透過影片表達，自己人正在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（沈伯洋國會辦公室提供）

中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對綠委沈伯洋立案偵查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜聲援沈，而韓國瑜今反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。沈伯洋稍早於透過影片回應，自己人正在德國聯邦議院，為自由跟民主作證，「中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沈默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮」。

沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。

廣告 廣告

沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身份進去作證，為自由為民主來作證。」中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沈默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。

沈伯洋強調，今天在這邊，自己最主要不只是在捍衛國家民主而已，而是為全世界的自由民主而戰，「接下來我進去之後要讓他們跟中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

【看原文連結】