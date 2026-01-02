自曝每天服用大量阿斯匹靈 川普：想讓清澈血液流過心臟

外界開始懷疑川普健康情況，川普不服，一一反駁。

79歲的美國總統川普，健康問題開始被外界拿來做文章，川普一一反駁，並且說他身體還「好得很」。（葉柏毅報導）

川普在接受「華爾街日報」專訪時表示，他每天服用大量的阿斯匹靈，服用劑量甚至超過醫師的建議。川普說，這就是為什麼他的手容易瘀青的原因。即使如此，川普仍然不願意降低每天服用大量阿斯匹靈的習慣。川普認為，服用大量的阿斯匹靈，能夠「稀釋血液」，讓「清澈的好血能夠流過心臟」。

另外，媒體也注意到，川普開始在公開會議場合「打瞌睡」；不過，川普則辯解說，他不是在打瞌睡，只是在「放鬆」，這樣更能讓他吸收會議內容。不過據瞭解，川普的幕僚已經提醒他，要注意公開場合的形象，因為「大家都在看」。

媒體也對川普的聽力提出疑問，因為有川普身邊人士透露，與他交談時，往往需要提高音量；在公開活動中，也曾出現他聽不清楚提問，需要妻子梅蘭妮亞在旁轉述的情況，不過川普否認他有聽力問題，只說是環境太吵了，讓他聽不清楚外界的提問。總的來說，川普始終否認，上了年紀影響了他的能力。