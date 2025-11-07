自曝每天跑行程都有人問一事 李明璇：看到國民黨新氣象

國民黨新任主席鄭麗文。（示意圖／本報系資料照）

國民黨主席鄭麗文上任後，如何掌控全局引發外界高度關注；文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今（7日）在記者會中公布，黨主席選舉結束後短短20天內，國民黨已新增2405位黨員同志；另外，國民黨發言人李明璇也提到，自己在跑市議員行程時，幾乎每天都會遇到有人詢問如何辦理回復黨籍，昨（6日）睡前也有收到訊息詢問。

李明璇今接受《中天新聞》訪問時透露，主席重新點燃藍營新能量，但凝聚共識比點燃熱情更重要，這是現在主席更重要事情，但已經看到國民黨新氣象，鄭麗文當選主席後，短短幾天內有不少人恢復黨籍，熱情重新被燃起！

廣告 廣告

李明璇指出，最近每天跑市議員選舉行程時，幾乎每天都會遇到有人詢問如何辦理回復黨籍，昨天睡前也有收到訊息，甚至有些人是在海外的，國民黨確實需要這股敢戰敢說的新能量！黨員願意回娘家、交黨費，這就是對國民黨信心的回流！

另外，國民黨今召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會，在會中，牛煦庭表示，鄭麗文當選以來，各地都出現非常踴躍的入黨潮，昭示著國民黨支持者對新局面的期待。黨主席選舉結束後短短20天的時間，已經新增2405位黨員同志，其中1412位是新加盟的好朋友；993位是失聯的老戰友選擇回歸。代表大家對於國民黨的未來是重燃希望、寄予期待的。他感謝大家的熱情支持，也相信KMTeam團隊的概念會逐步的壯大。

【看原文連結】