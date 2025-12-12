自曝民調都贏謝龍介、緊追陳亭妃！林俊憲：要解決藍營介入初選

民進黨台南市長初選白熱化，綠委林俊憲近期頻頻和對手陳亭妃隔空交火，但最新民調顯示，陳亭妃的民調依舊保持領先。林俊憲今天表示，根據他所掌握的民調，他一直都贏過謝且緊追陳亭妃，而現在最需要解決的，則是國民黨介入民進黨初選的問題。

根據《鋒燦傳媒》公布的民調顯示，在民進黨初選模式下，林俊憲以44.9%首次超越國民黨謝龍介的30.9%，但陳亭妃仍以穩健的53.2%支持度，遙遙領先謝龍介的25.0%。

林俊憲表示，尊重傳媒的民調，「其實就我們自己掌握的民調，一直以來都是贏過謝龍介的，而且差距越拉越開；相對的，我們也緊追陳亭妃，如果不是國民黨介入，在綠的部分我們都贏，不管是看好度或支持度。」所以現在要解決的，是 國民黨介入民進黨初選的問題，希望能爭取到更多中間選民、淺藍的支持，我們一定可以達成黃金交叉。

林俊憲指出，因為民進黨沒有排藍民調，所以其他政黨的介入，多少會影響到最後民調的準確性，而這也應該就是國民黨為何會介入民進黨的初選，國民黨希望藉此造成民進黨有一位出線了，然後輸掉大選，因為到大選的時候，國民黨的選票就會回歸了，這也是我們希望未來爭取更多中間選民的主要因素。

本次《鋒燦傳媒》委託循證民調公司進行，針對台南37行政區以市話隨機抽樣，調查對象為20歲以上市民，共1207份有效樣本，誤差為±2.82%，並依性別、年齡、戶籍加權，問卷內容則比照民進黨初選的對比式設計。

