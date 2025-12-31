自曝民調黃金交叉關鍵階段 許智傑：台大理工背景能專業接班陳其邁 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

民進黨2026高雄市長初選將在明年1月中旬進行初選民調，選情也進入白熱化，4名立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆和林岱樺，無不使出渾身解數爭取支持。許智傑今（31）日表示，根據最新民調顯示，他的支持度在過去一個月內展現「陡坡式上升」的驚人爆發力，目前已進入黃金交叉的關鍵階段，第3名的自己與第1名的賴瑞隆，僅在0.9% 的極微小差距內；他也強調，這股後來居上的態勢，正明確傳達出高雄民意的新座標，「選民已聚焦於誰能帶領高雄跨入AI產業的新紀元」。

許智傑表示，相較於其他參選人早在一年多前便大規模宣傳，他今年7月才正式鳴槍衝刺。然而，短短不到半年，已激發出27年來努力深耕基層市民的爆發力，抹平了對手長達一年多宣傳的佈局優勢。

「民調在初選前一個月的狂飆，反映出的是動能的轉換。」許智傑分析，當領先者進入成長停滯的高原期，甚至已有緩降趨勢，但自己的支持曲線卻仍處於上升階段，這對他來說將是與其他參選人拉開距離的利多。他認為，這顯示自己的政見與形象精準抓住中間選民與高雄市民的期待，展現後來居上、勢不可擋的領袖氣象。

「我不僅懂科技語言，更能以理性的理工思維解決市政難題。」許智傑指出，高雄正處於從重工業轉向AI首都的關鍵轉捩點，高雄市長陳其邁打下的科技基礎，更是需要專業接班人來延續；許強調，他擁有台大理工專業背景，這在目前的候選群中更是獨一無二的優勢。

許智傑提到，作為唯一具備地方首長、鳳山市長經驗的參選人，對於城市治理有著熟捻的經驗與擘劃；對於市民而言，他既能對接高端的AI產業鏈，又能接地氣地處理基層里鄰事務，擁有「科技腦、市民心、服務情」的特質，使自己成為銜接陳其邁市政的最佳、也是唯一的人選。

此外，許智傑指出，之所以能成為「最大公約數」，在於他長期展現的跨黨派協調整合能力，在初選白熱化當下，他以溫和、專注於政策的理工特質，反倒成為吸引選民回流的避風港；數據顯示，支持他的族群涵蓋高知識份子、科技及年輕人才與傳統基層，跨族群的吸引力，正是他在黃金交叉階段，彎道超車且拉開對手差距的獲勝關鍵。

照片來源：許智傑辦公室提供

