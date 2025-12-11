自曝民進黨禁小紅書「因怕館長現象」 預言抖音命運

台灣內政部日前以涉詐為由，宣布自即日起封鎖大陸社群平台「小紅書」一年，引發超過300萬名台灣使用者高度關注。（圖／本報系資料照）

台灣內政部日前以涉詐為由，宣布自即日起封鎖大陸社群平台「小紅書」一年，引發超過300萬名台灣使用者高度關注。行政院長卓榮泰5日表示，政府將觀察小紅書未來一年是否改善配合度，否則「可能直接斷掉」。他也點名另一熱門影音平台TikTok（抖音國際版），強調若仍無法回應台方要求，「我們也不能容忍」。對此，網紅「館長」陳之漢9日就表示，「下一步不排除連抖音都禁止，大家都有叛逆的基因，你越不讓我用，我就越想用」。

對於封鎖小紅書1年，總統府發言人郭雅慧日前指出，小紅書涉及詐騙案件卻無法協助台灣單位追查，對內政部依規處置的決定予以尊重並支持。

但爭議在網路上持續延燒。館長9日深夜直播時直言，政府之所以封鎖小紅書，「是因為怕發生館長現象」。他表示，許多台灣民眾過去因資訊落差，以為大陸落後，現在透過小紅書、抖音等平台，反而看見大陸在旅遊、建設、時尚與商品上的快速發展，「跟以前民進黨讓你看到的不一樣」。

館長批評，民進黨擔心社群平台讓台灣民眾接觸到更多大陸資訊，因此選擇封鎖，「下一步不排除連抖音都禁止，讓台灣正式成為獨裁的、可怕的地方」。他還指出，封鎖消息公布後，小紅書下載量瞬間竄升至台灣排名第一，「大家都有叛逆的基因，你越不讓我用，我就越想用」。

