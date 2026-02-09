自曝沒有公關團隊！賈永婕親揭原因：寧可真實也不要包裝

台北101董事長賈永婕平日在樂於在社群平台分享近況，常對社會議題發聲表達看法，但近期因對「林宅血案」不了解而反遭炎上，也不時會受到網友們質疑。外界好奇，賈永婕背後是否有強大公關團隊？對此，她本人親揭沒有小編也沒公關，也透露為何不建立團隊發文的原因。

台北101董事長賈永婕。（資料照／黃詩崴攝）

賈永婕今（9）日在臉書發文，「很多人問我：賈董，你沒有公關團隊嗎？沒有。連個小編都沒有？沒有。因為我喜歡自己發文，我手寫我心」。

賈永婕笑稱，其實自己身邊早就有一群「死忠的公關團隊」全天候盯著她，24小時全年無休那種，無時無刻都在阻止她：「不要發、不要發、拜託不要發......」，或是「你要發什麼先給我看一下」。

廣告 廣告

賈永婕。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生 臉書）

賈永婕坦言，自己當然知道，有些議題離遠一點比較安全，但這是她不想要正視公關團隊的原因，因為她愛自由。賈永婕還透露，儘管老公和小孩曾極力阻止她發文，發完之後再狂罵她，「但——挖係自由的！」

賈永婕認為，「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝，不真實、不誠實的領導者更可怕吧！」她不願為了安全而失去自我。

賈永婕。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生 臉書）

最後賈永婕強調，「我的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的，自由無價，自由萬歲」。她更幽默提醒粉絲，如果哪天發現她的文字變得制式、開始說官話、套公式，「拜託一定要來救我」。

延伸閱讀

《世紀血案》遭抵制！賈永婕點名林宅血案「當年的當權者」勿掩蓋真相

蔣萬安沒那麼強！？揭開首都選戰驚人劇本

台北101改名狂炒 賈永婕轟「泛政治化議題」：沒必要