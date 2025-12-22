自曝與廈門台辦主任僅「噓寒問暖」 翁曉玲：陸委會若認為有不法就去調查

翁曉玲今（22日）表示，前往廈門台商活動，只是前往給予台商支持鼓勵，雖廈門台辦主任有出席活動，但僅有噓寒問暖。（圖／鄒保祥攝）

近日《自由時報》獨家報導稱，翁曉玲、葉元之等7名國民黨立委前往中國廈門參加台商活動，中方邀請是要確保對台工作「沒有意外」，希望國民黨確保國防軍購特別預算、國安法制修正案等在本會期無法通過。翁曉玲今（22日）表示，只是前往給予台商支持鼓勵，雖廈門台辦主任有出席活動，但僅有噓寒問暖；如果陸委會、國安局認為他們有什麼不法行為就去調查，別透過媒體造謠生事。

《自由時報》近日報導稱，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請前國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、桃園市議長邱奕勝，以及藍委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等人赴中。並引述知情人士說法，稱中方邀請是希望國民黨確保國防軍購特別預算、國安法制修正案等在本會期無法通過。

國民黨立委陳玉珍起初也被報導前往廈門，但隨後她在立委辦公室前拿著《自由時報》報紙自證人在台灣，名字也從報導中被撤下。陳玉珍今於國民黨記者會上說，她這週末先前往澎湖，再回到台灣辦公，《自由時報》的報導是完全錯誤，更何況即使有去大陸，也是非常正當。

陳玉珍表示，廈門台商協會每年12月20日、21日都會固定辦活動，國民黨立委也都會前往參加。尤其包含台商、台生、中配等，兩岸往來密切，常有台灣同胞在對岸遇到許多困難，至少每週都會有陳情案件，求助政府也不得其門而入，因此他們身為中華民國的立委，願意在兩岸溝通冰凍下幫台灣同胞做事。

「民進黨政府自己沒有能力處理大陸事務，對於願意奉獻心力的民意代表又要扣上紅帽子。」陳玉珍強調沒有鬼祟赴中，就算去中國大陸也是光明正大，去關心台商是非常正當。而廈門台商協會會長韓螢煥本身是住在桃園的新竹人，有意邀請民代前往參加活動，因此由她負責協助邀請立委，「這是需要往來的，不能因為民進黨或是《自由時報》想要扣帽子，我們就必須要退縮，哪有所謂不可告人之事」。

翁曉玲則說，國民黨立委到廈門台商協會參加週年慶祝活動，卻收到非常多的批評與不實指控，她要嚴正表達抗議。2、3週前陳玉珍告訴她此行程，希望她能夠給在廈門的台商朋友支持鼓勵，她毫不猶豫地就答應了；雖知道綠媒又會大做文章，但這就是很單純的活動，且還是自費行程，難道是犯了什麼滔天大罪嗎？

翁曉玲表示，台商看到國民黨立委願意支持，大家其實都非常感謝，因為台商無法透過海基會或是陸委會跟對岸溝通。台商面臨問題，陸委會、海基會卻根本沒有發揮任何功能，所以很多人都是向國民黨立委求助，希望能夠居中協調，解決疑難雜症。「陸委會做不到的事，讓在野黨的委員們做，應該是要給予肯定，而不是百般阻撓、抹黑，要中斷兩岸往來，這對生活在中國的台灣同胞們是非常不公平的事」。

翁曉玲也說，有網友在國民黨立委的臉書等社群媒體留下非常多批評、抹黑、造謠甚至汙衊的話，她要奉勸這些網友，不要認為無的放矢、造謠抹黑，未來不會有法律責任。（圖／鄒保祥攝）

不滿網友汙衊 翁曉玲：不要認為不會有法律責任

翁曉玲並還原活動過程，她說，當天參與慶祝典禮，席開100多桌，有30幾位台商企業協會理監事出席，當地的廈門台辦主任、跟台商有關的經濟相關單位也有出席，但大家就是聊聊天、噓寒問暖。尤其台灣媒體消息流通，對岸可以透過我方媒體及社群媒體看到台灣新聞，難道還需要透過藍委傳遞什麼訊息？

翁曉玲也說，有網友在國民黨立委的臉書等社群媒體留下非常多批評、抹黑、造謠甚至汙衊的話，她要奉勸這些網友，不要認為無的放矢、造謠抹黑，未來不會有法律責任。至少在她個人部分，全部都會做記錄，不會放任這樣子的行為繼續下去，「我們做事光明磊落、坦坦蕩蕩，如果陸委會、國安局認為我們有什麼不法行為，就去調查，不用透過媒體造謠生事」。



