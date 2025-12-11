自曝被羈押1年讀破百本書 柯文哲期許成曼德拉走出仇恨

民眾黨前主席柯文哲11日晚間在個人Youtube推出網路節目「土城十講」首集，分享羈押期間的心路歷程。他表示，自己在看守所閱讀南非反種族隔離活動家納爾遜·曼德拉（Nelson Mandela）的著作後深受感動，希望能像曼德拉一樣走出仇恨，而非成為因復仇心切而滅楚的伍子胥，不想讓仇恨永遠囚禁自己。

民眾黨前主席柯文哲11日晚間在土城十講研習期許自己是曼德拉。（圖／柯文哲YT）

柯文哲在節目中笑稱，被關在土城看守所時就在思考出來後要講什麼內容，之所以將節目命名為「土城十講」，是因為總統賴清德也有「團結國家十講」系列。他打趣表示，賴清德目前只講到第四講就停了，自己很期待他能繼續講下去，因為民眾黨的民調都是靠賴清德的演講來維持。

談及看守所生活，柯文哲透露自己在裡面會喪失時間觀念，全靠一天5次供水來確認時間。他形容，自己雖然是騎過一日雙塔的人，但被檢察官問訊一個下午，比騎一日雙塔還要疲累，因為心理上承受極大壓力。柯文哲回憶，當時回到北所時心情相當沮喪，但在車上看到有人在北所門口舉牌，讓他想起一句話「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，後來他發現，自己能撐這麼久的真正原因是「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」。

柯文哲稱自己沒有被仇恨淹沒。（圖／柯文哲YT）

柯文哲提到，自己在看守所期間閱讀超過100本書籍，其中對曼德拉所著的《曼德拉——與自己對話》印象特別深刻。他說，曼德拉被關押28年，卻能走過仇恨而沒有被仇恨淹沒，這是一個非常有趣的議題，或許是因為時間久了，仇恨慢慢被磨平。

柯文哲坦言，自己一開始進入北所時也相當不高興，尤其是父親過世那段時間，心理特別煎熬。他表示，後來讀到伍子胥的故事，伍子胥因為心中有恨，最終滅掉楚國，甚至把楚王拖出來鞭屍。柯文哲感觸地說，希望自己是曼德拉而不要變成伍子胥，因為不想被仇恨永遠囚禁自己。

柯文哲說不想讓仇恨永遠囚禁自己。（圖／柯文哲YT）

柯文哲認為，台灣是多元化的社會，每個人都可以表達自己的意見，因此大家要學習與不一樣的人相處。他舉例說明，如果自己的兒子都沒有那麼孝順，怎麼會期待別人對自己的意見百分之百支持？這就是台灣社會需要學習的課題。柯文哲指出，就大罷免事件來看，現在台灣社會不是回到原點，而是變得更加分裂與對立。

