自曝赴中辦理放棄國籍卻碰壁！李貞秀：若兩岸衝突絕對效忠中華民國

李貞秀強調，自己只有中華民國的護照，而若兩岸衝突，也絕對效忠中華民國。（圖／李智為攝）

民眾黨6名新科立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今（3日）於立院宣誓就職，其中中配李貞秀的國籍問題備受關注。李今天拿出相關文件指出，去年曾到中國辦理退出中共國籍手續，但不被接受；她強調，自己只有中華民國的護照，而若兩岸衝突，也絕對效忠中華民國。

民眾黨新科立委宣誓就職，李貞秀接受獻花時，還一度落淚。她受訪時強調，自己熱愛台灣、認同中華民國，中選會昨已頒發當選證書，她也在大法官前完成宣誓；身為立委，她唯一效忠中華民國。她雖不在台灣出生，但在台灣落地生根、生兒育女、工作繳稅，居住超過30年，5個小孩也都是台灣人。

「我在台灣居住的時間比大陸還久，因此要請國人同胞放心，我保護台灣的決心不比任何人少。」李貞秀並指出，賴清德政府沒有比照蔡英文政府，以《兩岸人民關係條例》處理陸配議題，而是採取《國籍法》，因此她去年也為此飛往中國處理相關事項。

民眾黨新科立委宣誓就職，李貞秀接受獻花時，還一度落淚。（圖／李智為攝）

李貞秀接著拿出飛往香港的機票、香港至衡陽的高鐵票，表示她當時先從台灣飛到香港，再從香港坐高鐵至衡陽；這一路上拿的是中華民國護照，出入大陸也一樣要用台胞證才能入境。

李貞秀透露，她至衡南縣公安局出入境管理局想要申請放棄國籍，但縣公安局不受理。她接著到市公安局出入境管理處，同樣不被受理。這如同陸委會邱垂正主委所言，目前沒有任何陸配成功放棄中華人民共和國國籍。

李貞秀接著拿出飛往香港的機票、香港至衡陽的高鐵票，表示她當時先從台灣飛到香港，再從香港坐高鐵至衡陽。（圖／李智為攝）

針對內政部寄出「退出中國籍申請表」，李貞秀酸說，不知道中華民國內政部何時開始幫對岸跑公文了？她強調，她已經簽署文件，但對岸公安局出入管理局不受理，她會轉交給內政部，請他們去放棄看看。

媒體追問中國公安局不受理的理由，李貞秀回應「他們其實政治蠻正確的」，認為台灣不是外國，且中華民國憲法也是這樣，兩邊政治事實就是互不承認，所以中國也不讓她放棄國籍，一開始還以為她是要放棄戶籍，說「到派出所辦就可以」。

但李貞秀表明「我是要放棄國籍」後，中國公安局便稱「台灣當然不行」；她也詢問「可不可以先收件，准不准再說？我要有個證明」，但公安仍回絕「這是台灣，根本不給你辦」。

李貞秀透露，她至衡南縣公安局出入境管理局想要申請放棄國籍，但縣公安局不受理。（圖／李智為攝）

李貞秀說，事實證明並不像民進黨立委吳思瑤所說，只要花30秒就可以放棄中國國籍，尤其她特別飛了一趟，還跑了兩個地方，但目前為止還是無果。

李貞秀強調，自己沒有一天拿過中華人民共和國的護照，只有中華民國的護照。媒體追問，若兩岸衝突，效忠的對象會是台灣？李貞秀則說「絕對是中華民國」，因為她是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這沒有問題，她也絕對認同中華民國的立委必須單一國籍。



