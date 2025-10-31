自曝隨時都帶著「恰吉的刀」 王世堅幽默說：萬聖節會躲起來，不出來嚇人

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

萬聖節就在今（31）天，民進黨立委王世堅被公認長的像鬼片角色「恰吉」，被問到今天是否帶著恰吉的「刀」出門？他大方分享，其實自己都隨時帶著，現在就放在車子裡。王世堅也自嘲，他知道萬聖節的意思，「我會躲一天，不要出來嚇人」。

民進黨立委王世堅被公認長的像鬼片角色「恰吉」。（左圖，資料照；右圖，蘇俊賓臉書）

立法院今日召開院會，王世堅會前接受媒體訪問時說，萬聖節大家就是在搞笑、胡鬧，這樣很好，各自找各自的快樂，「我會躲一天，不要出來嚇人」。

王世堅過去曾在電影活動上扮演角色「鬼娃恰吉」，媒體詢問今天是否有帶恰吉的刀。王世堅笑說，其實大家都說他像恰吉，要帶小刀，自己平常都有帶著，現在就放在他車子的右前置，自然就好，而且都有幾分像。

針對近期因《沒出息》成為網路紅人，不少小朋友在今年萬聖節扮演成王世堅，模仿他喊出「從從容容，游刃有餘，匆匆忙忙，連滾帶爬」。他稱讚「小朋友都很像，都很棒」，他也自嘲，想打扮他最簡單了，只要頭髮鬆鬆散散的，就算長得帥，帶個假髮扮醜應該也很簡單。

至於是否想過萬聖節會有小孩扮成他，還扮的非常像？王世堅說，這個倒沒有想到，可能是父母發現小孩有點像，所以幫他扮一下，「我是很訝異啦，因為就是說，竟然有小朋友像我」。

