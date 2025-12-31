自曝隨身幸運物是蕭美琴「戰貓幣」 邱議瑩：關鍵時刻給我力量 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導

高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩今（31）日在社群平台分享一段「開箱隨身小物」影片，曝光她平時隨身攜帶的物品，包括平安符、刮痧棒與高雄熊遮陽帽，其中最引人注目的，則是由她的好姐妹、副總統蕭美琴所贈送的「戰貓幣」。邱議瑩說，這枚戰貓幣是她隨身不離的幸運物，每次看到硬幣上這隻有點「派」、但充滿力量的貓，都能提醒自己保持堅定，也為自己注入滿滿能量。

自曝隨身幸運物是蕭美琴「戰貓幣」 邱議瑩：關鍵時刻給我力量 13

邱議瑩表示，這枚戰貓幣是蕭美琴在擔任駐美代表期間，親自設計製作、回贈友人的限量紀念幣，能獲得相當珍貴。戰貓幣正面以蕭美琴的個人形象「戰貓」為主視覺，搭配「和平、力量、韌性」等字樣；背面則是具有歷史意義的雙橡園浮水印，當時在台灣引發熱烈討論。

廣告 廣告

邱議瑩指出，戰貓幣不只象徵兩人深厚的情誼，也代表蕭美琴在關鍵時刻展現的堅定與勇敢。她也期許自己能像戰貓一樣，溫柔但不退讓，在重要時刻勇敢挺身而出，「我跟美琴多年來患難與共，交情已不必多說，始終把彼此放在心上」。

照片來源：邱議瑩辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

迎跨年與大型演唱會人潮 蔣萬安：跨局處協作確保萬無一失

讓市民「雄」幸福！ 高雄市府宣布2026年8項利民新制

【文章轉載請註明出處】