自曝「堅強吞下」攻擊 陳亭妃喊話林俊憲： 賴總統的話都不聽了嗎？

民進黨台南市長初選殺的刀刀見骨，綠委林俊憲針對同黨對手陳亭妃先批政見了無新意，再質疑其誠信酸「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？」；對此陳亭妃強調，民進黨主席賴清德總統9月3日的中常會三申五令，黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，「難道賴總統的話都不聽了嗎？」，強調對手是藍委謝龍介而非同黨同志。

陳亭妃直言，「這將是我對於同志的攻擊最後一次的回應」，任何同志攻擊、抹黑、汙蔑自己的難聽字眼，都會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。

她強調，我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為目標只有一個，就是要最強侯選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。

