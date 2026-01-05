自曝「已在黨團簽辭職書」 黃國昌：希望這個黨給人家的感覺是有制度

▲ 圖／翻攝不演了新聞台youtube

民眾黨7名立委因應「兩年條款」，預計1月31日辭職，不過，立委陳昭姿因代理孕母解禁修法尚未完成，引發外界關注後續。民眾黨主席黃國昌今(5)日接受節目「誰來早餐」專訪，透露那是柯文哲跟陳昭姿個別處理的問題，也自曝錄影前自己已在黨團簽辭職書。儘管前主席柯文哲希望他留在立院，黃也希望以身作則，盼民眾黨給人家的感覺是有制度的，況且他也不是辭了就撒手不管，每周二、五還是要跟新任立委開晨會。

黃國昌表示，今天早上來錄節目前，已經在黨團簽辭職書，因為立委請辭有一些行政程序要跑，所以今天黨團會把各委員的辭職書收齊，31日送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短時間銜接，透露有一些作業是中選會、內政部要跑，「以民進黨政府無恥的程度，空窗期會搞多久？會不會在裡面上下其手？這都是民眾黨必須要先預防的事情」。

針對陳昭姿的部分是否例外安排，黃國昌表示，這是柯文哲跟陳昭姿去處理的問題，提到去年夏天有黨代表提案要暫緩兩年條款，而自己在黨代表大會當天，表示「民眾黨遭遇外力非常殘酷的攻擊，這時候黨一定要團結，兩邊說的都有道理，都是為黨好」，強調這不牽涉內部個人利益，最後結論就是維持兩年條款，除非柯文哲另有指示。

主持人追問，柯文哲會不會過幾天也指示，黃國昌遭司法追殺，希望他繼續留在立法院？黃國昌表示，柯文哲確實有跟他提過，但他認為「我是主席，我也是總召」，希望這個黨給人家的感覺是有制度，且接下來黨團的運作，自己也不是辭了就撒手不管，他每個禮拜二、禮拜五晨會，還是要跟新任立委開。黃國昌也開嗆民進黨立委很奇怪，要參選縣市長卻佔著立委的位置，「領立委的薪水去選縣市長，我老實講，我看不懂啦。台南、高雄的民進黨立委，哪有在關心立法院的議事，都在做表面功夫」。

