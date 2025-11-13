自曝「微波爐虐貓」高雄男還囂張PO網炫耀 領養5貓全失蹤動保處將開罰

卓男日前在社群網站貼出微波爐虐貓畫面，他雖辯解是被「盜帳號」，虐貓內容則引發網友公憤。（圖／市議員白喬茵提供）

高雄市近日驚傳虐貓案，卓姓男子在網路社群上貼出微波爐虐貓影片，還囂張表示「牠的內臟都熟了」，議員白喬茵獲報後通知動保處，而動保處與警方調查，發現卓男先後領養5隻貓咪，但貓咪都已遭棄養，現下落不明，在其住處未發現動物或微波爐，目前無法證實其虐待，但已構成棄養事實，將開罰至少15萬元。

卓姓男子10月底在社群網站貼文，聲稱「各位要看微波爐貓的影片嗎？我有拍喔，我上次測試用微波爐處理貓過」、「貓出來後整個無熱的像炸毛還冒煙，牠的內臟都熟了」，還附上「虐貓進行中（付錢解鎖畫面）」的黑底影片，背景則疑似是貓咪的淒厲叫聲，殘忍行徑令網友髮指。

動保處獲報後，11月初會同警方前往卓男住處稽查，但現場僅有貓籠，沒發現動物和微波爐，卓男則大聲喊冤，表示自己社群帳號遭盜用，但他領養的貓咪卻都下落不明。

卓男先後領養至少5隻貓咪，如今貓咪卻都行蹤不明。（圖／市議員白喬茵提供）

白喬茵表示，卓男在9月、10月間就領養多隻貓咪，包括賓士、小橘貓、輝虎斑幼貓和虎斑幼貓，動保處則證實他至少領養5隻貓咪，但在其住處未發現貓咪身影，卓男聲稱自己將其中4隻貓「拿到公園放生」，1隻「自己跑掉」。

動保處目前無法證實卓男虐貓，但認定棄養行為屬實，將針對5隻貓分別開罰，累計金額至少15萬元，白喬茵則認為罰則過輕，要求動保處必須檢討，並建議未來虐待動物及棄養案件全面採「一例一罰」，並簡化動保黑名單查詢機制，讓民間送養人也能透過姓名、手機等資訊查核領養人背景，避免悲劇重演。

