自曝《總統鏡來講》遭卓榮泰下令不准播！ 陳水扁再發聲：比起外頭的天氣心更冷

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前總統陳水扁2015年起保外就醫展延至今，台中監獄提出需遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」四不原則，以及保外醫治受刑人管理等規定，而陳水扁日前宣布主持新網路節目《總統鏡來講》，昨日證實喊卡，透露是矯正署林署長打電話表示行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要「抓阿扁回籠」。今(5)日陳水扁再發聲表示「聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

陳水扁在臉書發文提到，15年前在《壹週刊》寫專欄與《總統鏡來講》的不同處遇，透露2011年自己在龜山「鬼地方」，想賺點稿費貼補家用，打算在《壹週刊》寫專欄，第一篇《馬宋會不如不會》，就被監方以「會引發政治效應、帶來社會分歧及影響獄方信譽」為由退回。《蘋果日報》為此訪問前總統馬英九，馬總統表示受刑人被剝奪的是人身自由，但憲法的言論自由仍應受保障。「總統的一句話，讓台北監獄放行，只是題目改為《馬宋會無好會》」。

而2026年陳水扁要主持《總統鏡來講》，南屯「鬼地方」兩次放行，第一次建議診斷證明書要寫明主持節目屬職能治療；第二次則改比照過去5年主持節目YT 線上播出模式。沒想到3日中午自己與矯正署長通話，對方說那是卓院長下令不准播出，讓陳水扁直呼「聽到卓榮泰三個字，整個人都楞住了，比起外頭的天氣心更冷！」

