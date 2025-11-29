自曝「被離職」！陳揮文告別《飛碟晚餐》 感謝聽眾19年的支持

陳揮文宣布「被離職」《飛碟晚餐》。翻攝自臉書



知名媒體人陳揮文28日在《飛碟晚餐》節目中，宣布結束主持這個持續了19年的招牌節目，引發外界關注。他隨後在臉書發文感謝聽眾多年來的支持，透露此次離開並非自願，而是「被離職」，對於飛碟電台的節目規劃完全尊重，並且此番離開是「好聚好散」，沒有任何不愉快。

陳揮文在臉書寫道，自己從2006年7月起開始主持《飛碟晚餐》，直到2025年11月結束，當在前幾天被告知時，他想起韓國瑜的名句「來是偶然，去是必然」，表達自己對於這次離開的心情。

「對每一位聽眾朋友，我都是發自內心深深一鞠躬」，他強調自己雖然不是主動離職，而是「被離職」，但在飛碟電台工作超過19年，擁有完全自由的主持空間；體諒廣播節目有經營不易之處，對於電台的支持和信任，他無以為報。

節目結束當晚，陳揮文也在節目中幽默地告訴聽眾，從下個月開始，這個時段將由全新的節目接替，並特別加碼送出最後一批Call In獎品，以此為節目畫上溫馨的句點。

他表示，儘管自己離開了電台，但將轉向其他平台繼續發聲，未來將會開設「陳揮文直播」網路節目，並在各大電視台跑通告，繼續與支持者互動。

陳揮文也在貼文中提到，當晚本來想清唱《感恩的心》來與聽眾道別，但因情緒激動而忘記，他以文字補上，表達對聽眾深深的感謝，呼籲聽眾繼續支持飛碟電台，並感謝大家多年來的陪伴。

