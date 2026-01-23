自曝9歲遭霸凌！遭逼掃全校廁所 黃仁勳：過橋後才是苦難

輝達執行長黃仁勳。（圖／美聯社）





輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受外媒專訪，罕見透露童年移民美國初期的艱辛往事。他回憶當年作為小鎮極少數的華人臉孔，曾遭遇霸凌與艱苦生活，並詳述母親如何在不精通英文的情況下，堅持每天教他單字。

9歲華人臉孔遭霸凌、被要求清洗全校廁所

黃仁勳在接受《紐約客》（The New Yorker）等媒體訪問時提到，1970年代他9歲被送往肯塔基州的奧奈達浸信會學校。

他形容上學路途極為艱辛，每日必須經過一座木板鬆動的簡陋吊橋，而鎮上的孩子常在對岸等著騷擾他，過了橋，真正的麻煩才要開始。

黃仁勳表示，當時環境嚴苛，他不僅因身分特殊遭受同學歧視與語言霸凌，甚至每天還被指派負責清洗全校的廁所。

母親的字典教學：每日隨機10單字、意志力勝過語言隔閡

除了環境磨難，黃仁勳也特別感念母親對他意志力的啟蒙。他提到，當時國中畢業的母親其實並不精通英文，但為了讓孩子能與社會接軌，母親每天會從字典裡隨機挑選10個英文單字，要求他背誦並解釋含義。

黃仁勳指出，母親這種「土法煉鋼」的教學態度，讓他理解到意志力可以跨越專業侷限，也讓他對克服困難產生了堅定的信念。

從磨難中學會忍受痛苦：艱辛過往轉化為輝達韌性管理風格

外媒分析，這些早期經歷造就了黃仁勳「忍受痛苦的能力」。黃仁勳表示，童年的環境讓他學會適應艱困、保持平靜，這種韌性在他帶領輝達多次面臨破產危機時發揮了關鍵作用。

他強調，這段經歷讓他傾向於專注於長遠的技術挑戰而非短暫的挫折，也形塑了他強調堅持與勇於挑戰的管理理念。

