自栩演藝圈最強「防腐劑」「福馬林」馬年限定團報到

影劇中心／台北報導

為迎接農曆馬年到來，演藝圈三大指標人物——「國民天后」林美秀、「都會才子」馬念先，以及最快樂的搖滾天團旺福，於今（2024）年3月29日青年節攜手組成馬年限定團體「福馬林（FullMoney）」，並將於台北Legacy舉福馬林限定演唱會限定演唱會，以音樂迎接馬年的祝福與活力。

獨特團名蘊含巧思 十二生肖與諧音梗 組合完美呼應馬年特色



「福馬林」團名結合成員姓名中的「福」（旺福）、「馬」（馬念先）與「林」（林美秀），中文團名自然蘊含「馬」字，英文團名則巧妙運用諧音梗命名為FullMoney，象徵新年滿滿的福氣與財運。對此，林美秀幽默表示：「誰會想叫自己福馬林？不過這名字湊在一起實在太巧合，彷彿是天意！」三人更形容這是目前樂壇最應景、福氣滿滿的限定組合。

演藝圈最強「防腐劑」 林美秀、馬念先、旺福 組馬年限定團「福馬林」開唱

演藝圈最強「防腐劑」 林美秀、馬念先、旺福 組馬年限定團「福馬林」開唱。（圖／馬念先工作室）





音樂緣分深厚 神曲〈金罵沒ㄤ〉與情歌〈粗線條〉牽起福緣

其實三人音樂淵源早已深厚。林美秀與馬念先因戲結識，馬念先創作的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉成為林美秀音樂代表作之一；旺福小民過去也與馬念先合作小胖林育群的〈粗線條〉，而合唱對象即為林美秀。馬念先笑說：「我們其實早就在『隱形成團』，這次終於正式出道，真是老天爺安排的結果。」

近百年資歷累積強大能量 「福馬林」展現嶄新音樂實驗

三組人馬累計總演藝資歷達98年，其中林美秀38年、馬念先32年、旺福28年。林美秀笑稱這樣的數字「一聽就會『發』」，象徵強大的累積能量即將釋放。





此次合作融合旺福的天馬行空創造力與馬念先的理性把關，形成歡樂與穩重並存的音樂實驗。旺福擔當「歡樂大總和」與「天馬行空派」角色，馬念先則是「理性擔當」，確保演出不失專業及觀眾期待。而林美秀首度擔任「舞蹈與舞台劇總監」，親自借用練舞教室帶領排練，保證演唱會唱跳火力全開，讓現場觀眾嗨翻天。

3月29日【福馬林 金年節】舞台見證青春與快樂

福馬林限定演唱會訂於3月29日青年節舉行，命名為「金年節」（諧音「今年節」），象徵用音樂為生活注入青春與活力。林美秀保證每位成員皆有精彩合體表演，內容精采豐富，絕對讓現場觀眾驚喜連連、嗨到燒聲。



此外，福馬林也歡迎各大企業福委會預約包場，保證帶來兼具娛樂性與音樂性的正能量精彩演出。

原文出處：演藝圈最強「防腐劑」 林美秀、馬念先、旺福 組馬年限定團「福馬林」開唱

