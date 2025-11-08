自歐洲議會演講返國 蕭美琴：在不曾停止的艱困挑戰中開創道路

副總統蕭美琴受「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」赴在歐洲議會的年會中發表演說，今（11/9）日返台於簡短談話。李佳穎攝



副總統蕭美琴受「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」前往位於布魯塞爾歐洲議會的年會發表演說，創下副總統首次進入歐洲地區國家的國會進行演說，創下紀錄。蕭美琴今（11/9）日清晨抵台於桃園機場表示，台灣即是在不曾停止的艱困與挑戰中，一步一步開創道路。

蕭美琴於布魯塞爾當地時間11月7日下午應IPAC邀請，在歐洲議會舉辦的年會發表演說，創下我國副總統首次踏入歐洲地區國會演說的記錄。她首先表示，這次是奉總統賴清德指派應邀出席，在「台灣專題」場次中，向歐洲各界分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

蕭美琴介紹，IPAC是一群與台灣共享自由、民主價值的全球各國國會及歐洲議會民選議員所組成跨國議會平台。長期以來，他們是台灣堅定的夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平與區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，她特別強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員；自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值。她呼籲所有來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，同時支持台灣的國際參與，攜手守護台海及區域的和平穩定。

對於在歐洲議會這樣的重要殿堂當中傳遞台灣人民的聲音，蕭美琴表示榮幸與感動，「向世界傳遞台灣人民的聲音，始終是我們的責任，而讓世界看到台灣的好，支持台灣，更是我們的使命。」

蕭美琴感性表示，一直以來，台灣的國際處境都很困難，有很多不公平，很多的挫折，沒有一件事情是容易的，但始終沒有退縮，因為台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會；更因為有全體國人的努力與堅持，在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路。

蕭美琴在演講中引用孟子所言「得道者多助」，她認為，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由，那麼努力且積極願意為世界作出貢獻，正走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助；台灣不孤單，已有愈來愈多理念相近的國際朋友同行，且會繼續以自信、務實、堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣、善意、和民主的力量。

外交部長林佳龍昨（11/8）日晚間在社群平台貼出他、蕭美琴與駐歐盟代表謝志偉的合照，並表示任務順利完成，千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中，還特別感謝總統賴清德，在這次訪歐籌備期間的全力支持和充分授權，並多次指示任務方向並且親自主持行前會議。蕭美琴也另外在返國談話中感謝外交部次長吳志中、駐英代表姚金祥與各館處團隊。

蕭美琴曾於去（2024）年3月以準副總統的身份低調訪問歐洲，包括捷克、波蘭、立陶宛和歐盟總部所在的比利時，當時曾於捷克遭中國人士跟蹤而險些發生車禍，且傳出於德國南部轉機時遭拒絕入境，但是當時外交部回應，訪歐往返均是經由德國法蘭克福轉機，相關行程安排和路線規畫以便捷、舒適及安全為最主要考量。

