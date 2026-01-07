「自殘詐保」男再被訴！慫恿同學乾冰截肢入監 又涉自焚燒傷1人

即時中心／林韋慈報導

26歲的廖姓男子因就讀保險系，於是起心用所學詐保。在2023年間與張姓高中同學合作，密集投保傷害險、壽險，並要求張男將雙腿浸泡乾冰長達10小時，導致其雙腳凍傷壞死遭截肢，並持診斷證明向保險公司申請理賠4126萬元。保險公司察覺投異常後報警，去（2025）年廖男被判刑6年定讞，已入監服刑，張男則被判刑2年、緩刑2年。近日檢察官又從廖男手機中發現一段「火球影片」，疑其與吳姓大學同學及吳母涉嫌以自焚方式詐保。

雖廖男已入監執行，但檢警進一步追查，從廖男手機中發現其早於2022年間，另與吳姓大學同學及吳母共謀，涉嫌讓吳男穿上浸泡酒精的衣物，蹲坐在電土上點火引燃，造成全身54%二至三度燒傷，再由吳母出面申請600多萬元理賠，並全程拍攝留存。

據了解，吳男經治療後仍有嚴重影響皮膚排汗功能。檢警傳喚其到案說明時，吳男對案情說法前後反覆，甚至一度辯稱傷勢是因「傳統過火儀式」所致，但檢方綜合相關證據後，認定其說詞不足採信，確認廖男等人早在乾冰詐保案前，就已共謀以自焚方式詐領保險金。

檢方因此依詐欺取財、幫助他人自傷致重傷等罪嫌，起訴廖男、吳男及吳母。另方面，吳男的保險理賠讓多家保險公司以傷勢成因可疑為由拒絕給付。其中，富邦產險拒賠604萬元後遭吳男提告，一審判決富邦產險須依約給付保險金，目前雙方仍在上訴訴訟中。





