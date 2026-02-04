《自殺通告》前進鹿特丹 林予晞自帶烹飪器材下廚

邵奕玫（左）與林予晞趁著參加鹿特丹影展空檔觀光。（本萃電影提供）

電影《自殺通告》導演周冠威、監製林配儀，率領演員林予晞、劉敬、邵奕玫於1月31日、2月2日在荷蘭鹿特丹國際影展出席《自殺通告》國際首映會，電影播畢全場觀眾起身鼓掌，映後觀眾熱烈分享。

觀眾提問關於演員如何準備角色，邵奕玫說她會去回憶起自己之前痛苦的感受經驗，進入角色，在面對痛苦的過程中也發現自己的勇敢。林予晞拍攝期間恰巧正在研究所進修，與許多學術界的教授有許多接觸，她則從中觀察這些學術權威人士的溝通方式與態度。劉敬分享自己與角色雷同之處，本身求學過程不愛讀書，後來則在念表演科系後，接觸演戲而找到了自己。

廣告 廣告

除劉敬之外，團隊其他成員大都是初次到訪鹿特丹國際影展，劉敬帶大家到自己意外發現的當地市集，大啖當地小吃美食。曾經當過空姐的林予晞了解歐洲高物價，自己攜帶烹飪器材，在當地超市買食材下廚。邵奕玫專程去採購荷蘭獨有的梵谷版米菲兔帶回家。

《自殺通告》團隊林予晞（左起）、導演周冠威、邵奕玫、劉敬、監製林配儀出席鹿特丹國際影展。（本萃電影提供）

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

舒華遭質疑暴瘦 大方回應健康為重

今日天氣、大樂透等

康康除夕開金口 嚷合音太整齊