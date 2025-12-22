「自殺通告」在港禁映 導演周冠威批荒謬至極

（中央社香港22日綜合外電報導）香港電檢處以「不利國家安全」為由，拒絕批准香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在港上映，周冠威痛批這項決定「荒謬至極」。

「自殺通告」以學童自殺為題材，反省教育信念、社會價值觀、家庭與學校壓力等，今年11月曾在台灣上映。

周冠威8月向香港有關部門申請電影公開上映，歷經4個月忐忑等待，等來的結果卻不令人意外。

46歲的周冠威2015年以一部獲獎的反烏托邦作品崛起，其職業生涯折射出曾以大膽創意與諷刺幽默著稱的香港電影，如今已黯淡無光，創作者形容自己宛如被束縛在創意緊箍咒中。

「自殺通告」講述在一所以成績掛帥的精英私校，一封預告7天後將發生自殺事件的匿名信被大量複製散落校園，引起恐慌，師生在追查真相和體制壓力中反思教育本質。

周冠威接受法新社訪問時表示，這部在台灣拍攝、以虛構世界為背景的電影，是反映資本主義下過度競爭的寓言故事。

周冠威說，「（審查機關）認定這部電影『違反國家安全利益』…但怎麼違反？沒人給出解釋」，批評相關決定「荒謬至極」。

北京2020年對香港祭出國安法前，香港一度爆發大規模且時而暴力的親民主抗議活動，港府2021年收緊電影審查規定。

周冠威指出，此後香港電影界開始加強自我審查，「若涉及香港真實政治情況，絕對沒人敢拍」。

香港電檢處表示，不會針對個別影片申請及檢片決定置評。

香港電檢處告訴法新社，2021年至今年7月，有13部電影因國安因素未獲核准在港上映，另有50部被要求修改內容。2016至2020年間並無電影被禁止在香港

上映，2023年禁片數量增至10部。

周冠威認為，他的電影無法過審並非因為劇情，而是因為他多年來挑戰北京禁忌，而被列入非正式黑名單。

他說：「我想和演員合作，尋找拍攝場地與投資方，但非常困難。」談到拍攝「自殺通告」的過程，周冠威說，「我感到非常孤單」。（編譯：劉文瑜）1141222

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。