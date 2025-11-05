《自殺通告》專訪1／周冠威自爆曾因此事想輕生 感慨高壓教育數十年沒變

香港導演周冠威（右）編導的懸疑校園電影《自殺通告》在元智大學取景。（本萃電影提供）

香港導演周冠威首度來台拍攝的懸疑校園電影《自殺通告》，邀集黃秋生、林予晞、劉敬、白潤音等主演，描繪高壓教育下學生的反抗，故事靈感來自香港學生自殺的新聞。周冠威坦承，中學時期也有過自殺念頭，可以理解學生的感受，所以想進一步透過影像探討教育體制背後的問題，經過8年的籌備製作，終於完成這部電影。

周冠威曾以電影《幻愛》拿到金馬獎最佳改編劇本，又因執導《時代革命》獲金馬獎最佳紀錄片，儘管因《時代革命》的香港反送中運動題材導致他在香港拍片困難，但他仍不斷以影像創作發聲，《自殺通告》則是最新編導的電影。

接受本刊專訪時，周冠威透露《自殺通告》的構想其實早於《幻愛》，約在2017年開始構思。當時他看到不少香港學生自殺的新聞，令他十分痛心。「我中學時因考試壓力，有過輕生念頭，即使現在40幾歲了，做惡夢時還會夢到考試。中學的經歷很痛苦，所以看到香港學生自殺的新聞非常感慨，為什麼制度始終沒改變、沒進步，甚至越來越糟？身為電影人，我很希望藉電影這個媒材以故事的方式說出問題。」

為了解現在中學生的想法與教育方式，周冠威和許多校長、老師、學生、社工聊過。他表示：「電影是虛構的，但很多對白與情感是源於真實個案。例如：香港有個學生在同學自殺之後，媒體問他的感受，他竟然說：『我覺得現在少了一個對手』。」

周冠威坦言，由於《自殺通告》的場景發生在一所學校內，有很多角色，卻沒有單一主角，而且沒有反派、沒有夜景，這些設定都讓編劇過程格外困難。他原想在香港拍攝，但遍尋不著校園場景。「關鍵是因為我拍過紀錄片《時代革命》，沒有一間香港中學願意借場地。」

他直言：「這個荒謬現象見證香港已失去自由，以及我身為導演的困難。」然而山不轉路轉，《自殺通告》後來獲台灣本萃電影投資製作，移往台灣取景，故事背景則改為架空的世界。「電影裡架空的世界，反而更容易讓觀眾接受。因為這議題在亞洲普遍受到關注，無論香港、台灣、日本或韓國的中學生都有類似的升學競爭壓力，脫離現實的架空設定，更有『寓言』的意味。」

《自殺通告》將於11月7日在台上映。

導演周冠威（中）與新生代演員白潤音（左前）討論如何表演。（本萃電影提供）

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

