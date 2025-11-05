《自殺通告》專訪2／港導來台拍片唯一指名黃秋生 林配儀率台灣團隊合作

黃秋生（右）氣場強大，演起校長讓飾演學校學生、老師的演員自然感到一股壓力。（本萃電影提供）

懸疑校園電影《自殺通告》由香港導演周冠威編導，網羅金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚以及台灣新生代演員劉敬、張豐豪、白潤音、邵奕玫、戴雅芝等主演。首次在台拍片，周冠威在監製林配儀協助選角下，與大批台灣演員緊密合作，而他唯一指定的演員只有男主角黃秋生。

監製林配儀接受本刊專訪時表示，她一直在找尋有趣的劇本及有才華的創作者，期盼在台灣製作不一樣的電影。因欣賞周冠威編導的《幻愛》、也認識該片另一編劇曾俊榮，獲悉曾俊榮與周冠威合作編劇的《自殺通告》故事後，決定參與。「因為《自殺通告》與《幻愛》都有許多不同層面的深度探討，又有商業電影的包裝。」

從故事、籌資、製作到發行全程參與的林配儀指出，《自殺通告》原本較以香港的教育制度切入，但為讓台灣觀眾更有感，她提出一些建議，包括：電影裡中學的年級、分班部分參考台灣的方式；把焦點放在校內形成的高壓競爭氣氛，而不是泛指一般的升學考試；此外台詞也更貼近台灣人的用語。「選角部分，因導演不太認識台灣演員，我也會推薦合適的人選。」但她坦言：「飾演校長的黃秋生，是導演指定的。」

導演周冠威解釋：「黃秋生可說是唯一不介意我政治敏感的香港演員，而且有知名度又有演技，在台灣與香港都有號召力。加上他氣場強大，演起校長讓飾演學校學生、老師的演員自然感到一股壓力。」

《自殺通告》裡的菁英私校學生為追求考試高分，不惜借助藥物，用藥問題也成為影片話題。周冠威透露：「關於用藥問題，是因為曾在香港的新聞報導上看到，有位媽媽帶小孩去看精神科醫生，要求醫生判定小孩是過動症患者，目的是為了拿藥，這讓我非常震驚。」之後，他在搜集資料時也發現，不少人透過用藥提高專注力換取好的表現，因這點就電影創作而言，很有新鮮感，觀眾會被觸動，所以故事中特別著墨。

片中的菁英私校主要在元智大學拍攝，周冠威表示：「製片、場景組到許多中學實地勘景，但大部分校園景觀都很寫實，選擇元智大學是因校內的建築線條很抽象、風格也很適合劇本設定與想像。」監製林配儀則補充：「元智大學提供不少協助，但每個系館都要一一洽談溝通、申請，有些樓層因校務工作未對外開放，也有些場景得另外到其他地方拍攝。」

《自殺通告》將於11月7日在台上映。

《自殺通告》監製林配儀（右）與導演周冠威（左）。

