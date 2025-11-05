《自殺通告》專訪3／台港攜手催生新作 30位港人小額投資化名力挺周冠威

林予晞(左)和黃迪揚(右)在電影《自殺通告》合體飆戲。（本萃電影提供）

以《時代革命》獲金馬獎最佳紀錄片的香港導演周冠威，在新片《自殺通告》中，集結台港兩地影人與資源共同合作完成。特別的是，該片小額投資者約有30人，其中還有人化名參與，以行動支持導演周冠威與這部電影。

懸疑校園電影《自殺通告》講述以成績掛帥的菁英私校在學年終考前夕，校園出現大批印有「七日後，將有人自殺！」的警告傳單，全校因此陷入恐慌，校長與老師也緊急展開調查。全片由台灣本萃電影製作，在台灣拍攝、後製，工作班底除了台灣演員林予晞、黃迪揚、劉敬、張豐豪、白潤音等，美術指導李天爵、音效指導杜篤之、配樂盧律銘等也都是曾獲金馬獎肯定的台灣技術人員。

廣告 廣告

《自殺通告》是周冠威首度來台拍攝的電影，團隊中只有攝影司徒一雷、剪輯梁展綸與監製兼共同編劇鍾宏傑是合作過的夥伴，但他很快就適應台灣的工作環境。周冠威表示：「相對於香港，台灣的前製準備很充足。例如：即使場地要一個月後才拍攝，但劇組仍希望導演趕快決定。在香港拍獨立製作電影往往因預算有限，不得不一路拍、一路找景，甚至明天要拍、今天還不知場景在哪。」

周冠威指出：「台灣有規定工時，不能長時間工作，但在香港拍低成本電影，有時一拍就是20小時。有香港工作人員覺得台灣拍攝節奏較慢，可是我覺得台灣拍片不是漫、而是比較穩定，而且因有工時規定，身心更健康。」他笑說：「在台灣拍片最痛苦的就是語言，我國語不好，要通過翻譯 ，所以難免影響工作節奏，如果進度慢都是因為我。」

《自殺通告》由文策院、本萃電影、再現影像、 (英國)Haven Production Ltd、 (香港)光籽電影與光復影視娛樂等共同投資。監製林配儀表示，全片製作加宣發費用約新台幣4500萬元，其中文策院資金約近30%，另外還有約30位散居各地的香港人透過導演周冠威的人脈，以小額投資方式參與。周冠威說：「沒有香港的電影公司投資我，可是有很多香港人小額投資，因為有些敏感，有些就用化名，還有幾個人共用一個名字，真的很謝謝他們。」

《自殺通告》將於11月7日在台上映。

導演周冠威（左起）與演員邵奕玫、劉敬在拍片現場討論。（本萃電影提供）

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

《自殺通告》專訪1／周冠威自爆曾因此事想輕生 感慨高壓教育數十年沒變

《自殺通告》專訪2／港導來台拍片唯一指名黃秋生 林配儀率台灣團隊合作

「明華園」小王子陳玄力首登大銀幕 遭鄭有傑狂打屁股