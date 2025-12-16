《自殺通告》被以「危害國安」為由遭港禁演 導演周冠威發聲：「限制我，更想去創作！」

香港知名導演周冠威執導的電影《自殺通告》是關於升學壓力的校園題材，故事背景設定在一個架空世界，不僅在香港因為周冠威曾拍攝過紀錄片《時代革命》的背景借不到場地，只能在台灣拍攝，就連送審最後都不過，遭到禁演。本萃電影提供

由香港知名導演周冠威執導的電影《自殺通告》，今（16日）傳出在香港遭電檢單位「香港電影、刊物及物品管理辦事處」拒絕通過審批。該片於今年 8 月送審，苦等四個月後，收到通知指該片上映會「不利於國家安全」，因此不批准在香港上映。

導演周冠威接受媒體訪問時直言，這項決定明顯是針對他本人，而非電影內容，對心血作品無法在香港與觀眾見面感到痛苦和憤怒，但也激起他更強烈的創作慾：「你限制我，我更想去創作！」

等待四個月終被「國安」駁回 導演坦言：感到呆滯

周冠威執導的《自殺通告》是一部以校園自殺為題材的故事，故事背景設定在一個架空世界，並無影射香港、台灣或中國等真實事件。且因周冠威拍攝紀錄片《時代革命》的背景，在香港借不到拍攝場地，最後是在台灣元智大學完成拍攝。

然而，《自殺通告》在8月4日送交電檢處後，不僅遠超出規定的14天（或國安疑慮下的28天）審批期限，且都在台灣上映後一個月，才在12月12日接獲「拒絕上映」的通知。

周冠威坦言，在等待審批的四個多月裡，雖然早有心理準備，但在接獲通知的當下，「仍有反應不過來的感覺，呆滯了一陣子。」這句「不利於國家安全」的七個字，等同於扼殺了整個電影團隊多年的心血結晶。

《自殺通告》在送香港電檢處審批4個月後，被「不利於國家安全」的理由，在香港禁演。導演周冠威擔心這會造成「寒蟬效應」。李鍾泉攝以首映會_導演周冠威_攝影李鍾泉

質疑「對人不對事」 憂商業片被扭曲成政治事件

針對電檢處的決定，周冠威表示不會去函要求處方解釋電影「如何不利國家安全」，因為他認為這是徒勞無功。「應該都是些荒謬的原因，不會給出符合邏輯的理據。」他感慨，根本不想跟這個荒謬的制度糾纏下去。

周冠威曾執導紀錄片《時代革命》，他質疑這次「不利國安」的指控，更可能是針對他個人而非《自殺通告》的電影內容。他認為：「理性、邏輯地想，（我拍過）《時代革命》這個元素機會，是比《自殺通告》的內容大。」

他也透露曾諮詢過律師，考慮對政府提起司法覆核，但預估成功機率極低，且若敗訴可能被追討高額訴訟費，最終只能放棄。「在司法崩壞的時代，控告政府沒有太大意義。」他憂心指出，《自殺通告》是商業片，如今被扭曲成政治事件，會對電影產業造成「恐嚇」效應，讓投資者不敢再投資可能「涉及對政權不滿言論」的創作。

遭受沉重打擊 卻激起創作火花：「更想去創作！」

收到電影「被判死刑」的通知後，周冠威坦言花了幾天時間處理沉重、痛苦的情緒，承認此事是他事業上的一記沉重打擊。不過，他也強調：「這激起了我的創作火花！你不讓我創作或限制我，我更想去創作！」

他堅定表示不想放棄電影，不論現況多麼艱難。周冠威在個人社群媒體上寫道：「願公義臨到香港，我信神不會放棄香港。」此外，也有網友曬出電影票根，表示他香港往返台灣兩天一夜，就為了看在香港無法上映的《自殺通告》，並順道看了《大濛》《眾生相》，是一趟追求心靈自由的「電影之旅」。



