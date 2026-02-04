「自殺通告」鹿特丹影展秒殺 荷蘭學生觀影落淚

（中央社記者王心妤台北4日電）台灣電影「自殺通告」近日出席荷蘭鹿特丹影展國際首映會，門票秒殺，現場有荷蘭當地師生觀影，有名學生觀眾對片中角色極有共鳴，並在映後座談落淚感謝劇組拍出這部片。

「自殺通告」導演周冠威、監製林配儀、演員林予晞、劉敬、邵奕玫1月31日、2月2日出席在鹿特丹影展國際首映會，不只門票秒殺，全場觀眾也在映後起立鼓掌。

劇情描述一所菁英私校的制度壓迫教育與學生心理壓力問題，有名中國導演分享之前就讀中學的情況比片中描述的更嚴重；另有一名荷蘭學生對於角色很有共鳴，落淚稱讚電影很動人，感謝團隊拍出這部片。

廣告 廣告

片中飾演老師的林予晞表示，就讀期間正好在讀研究所，有趁機觀察學術圈的溝通方式。演員劉敬表示，就學過程不愛讀書，而是念表演系後才透過演戲找到自己。（編輯：李亨山）1150204

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。