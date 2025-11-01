自殺重返十大死因！青壯年男性成高風險族群 專家：勿輕忽「這件事」

自殺重返十大死因 醫師憂壓力世代危機 (圖/TVBS)

青春期的大腦是情緒風暴期，因為這時間，孩子的大腦負責情緒反應的邊緣系統，會變得非常易感，情緒起伏會變大，對他人的評價也更加敏感。同一時間，孩子負責高階思考能力的前額葉，卻還沒有發展成熟，影響孩子做決定、解決問題和事先規劃的能力。所以面對孩子輕生的行為，通常都不是單一原因，而是包含大腦發展、家庭關係、學校課業及同儕壓力，以及整個社會系統的困境。

自殺重返十大死因 醫師憂壓力世代危機 (圖/TVBS)

成大醫院精神部主治醫師 郭哲妤表示Z世代的這群孩子，還得面對現在過度快速和廣闊的社群媒體網絡。如果可以的話，讓孩子晚點接觸社群媒體是建議家長審慎考慮的。有太多的數據和臨床現場讓我們必須知道自殺不是個案，而且很多憂鬱的孩子他們的徵兆其實從國小就已經開始出現了。

廣告 廣告

陽明交大醫院一般精神科主任 趙又麟指出去年國人的十大死亡原因，自殺又回到前10位，從2006年到去年，其實原本自殺趨勢是有逐年下降，但是這兩年當中又上升，也提醒國人其實對於自殺方面的議題，應該要特別的重視，那我們在當中又看到一個更重要趨勢，那就是在15到24歲的青少年，這個族群自殺的那個死亡率，其實是有明顯增加。

自殺重返十大死因 醫師憂壓力世代危機 (圖/TVBS)

當孩子出現輕生的意念或是自我傷害的行為時，這是一個很重要求救訊號。

成大醫院精神部主治醫師 郭哲妤進一步指出但更重要的是更早更早的預防，多和孩子聊聊他的心情、他的壓力，甚至對死亡的想法。很多的孩子，即使外表看起來樂觀、成績優秀，也可能在內心承受著，大人所不知道的痛苦。

中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師 高全毅表示這幾年我們在門診中的確有注意到，青少年的憂鬱甚至自殺嘗試的比例，其實是節節上升的，青少年的憂鬱往往都是以一個非典型的方式去做呈現。

自殺重返十大死因 醫師憂壓力世代危機 (圖/TVBS)

不少個案其實在生前都有透露出一些訊號，只是大多數的訊號可能都被忽略。這些訊號包含，他可能原本喜歡的事情變得失去了興趣，變得不太愛跟人互動，口語上常常透露著活著好累，我不想麻煩別人，而這些都是值得被關注的警訊 。

台南市立醫院身心科醫師 劉育嘉表示臨床上我發現，自殺的個案其實並不是想要結束他的生命，他最重要的是想結束他的痛苦。如果能在這些警訊出現的時候，這個社會就能夠適時地伸出援手，那我想很多遺憾是可以被避免的。

東元綜合醫院精神科主任 楊錚宜表示研究也顯示，很多的自殺其實事前是有徵兆的哦。假如我們可以在這個階段當中介入，那就有可能可以挽救這個寶貴的生命。 假如有一個民眾他心情很不好，出現了自我傷害的行為，但是他這個自我傷害的行為，他的這個強度沒有那麼強，造成他身體的受傷，但是並沒有危及生命，那他就有機會被送到醫院，這時候我們就有介入的可能性。

自殺重返十大死因 醫師憂壓力世代危機 (圖/TVBS)

中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師 高全毅指出很多青少年其實往往他們需要的只是一個，有人傾聽他的機會。而不一定是需要靠那些藥物或是其他的療程來做治療，求救其實是一種勇氣的展現，而不是一個虛弱的表徵。

陽明交大醫院一般精神科主任 趙又麟表示你不是自己孤單一個人，那這個時候的回應，我們盡量避免說，哎你不要想不開嘛，這個好好的堅強下去就好了，這個大概是我們的習慣，我們當然是關心，所以把我們關心直接的說出口，代表不是孤單一個人，在那裡奮戰，這個是對很多，徘徊在自殺邊緣的人來說，是最重要的一個支持。

輕生的防治並不只是醫療的責任而已，而是整個社會的課題。如果我們能多一點理解，少一點批評，不要急著給意見，應試著主動慢慢傾聽。

《TVBS新聞網》提醒您：

輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

更多 TVBS 報導

瑞士長照技職教育 強化青少年社會連結與責任

愛丁堡台灣留學生公車上遭圍毆！警起訴3青少年 最小僅14歲

注意！普發一萬13歲以上「不得代領」 數發部：尊重少年理財自主

澳16歲以下12月起禁用社媒 Meta、TikTok批「太簡單粗暴」

