自殺防治有功人員 頒獎表揚

副市長趙卿惠頒獎表揚自殺防治績優警察人員。（市府提供）

記者陳治交／台南報導

台南市政府為推動心理健康照護及自殺防治工作，五日召開「一一四年台南市政府心理衛生及自殺防治會期末會議」，副市長趙卿惠頒獎表揚自殺防治及推動心理健康有功的四十五位獲獎人與一個推展活動有功單位。

本次頒發成功規勸取消自殺行動者之績優警察、消防等二十一名有功人員。推動自殺防治及心理健康醫療機構等十二名有功人員，擔任自殺防治窗口，二十四小時通報不漏接，備受肯定。協助採證性侵害案件成果優異等五名醫師，因其縝密採證，掌握關鍵性證據，協助警政署偵破重大性侵害案件，讓司法得以伸張，成效卓越。心理健康促進活動之推展有功單位，大台南登山協會自一０五年起，連續十年協助推動台南市心理健康月「好心情」親子健走活動，深獲民眾喜愛肯定。

台南市政府鼓勵市民朋友多聽（多打聽、多吸收資訊）、多問（有疑問就提出詢問與討論）、多說（說出自己的困難，紓解鬱卒情緒）。透過家人及親朋好友關心問候，維持人際間的溫暖，避免憂鬱及自殺等遺憾事件發生。衛生局呼籲，自殺防治人人有責，邀請大家適時發揮「自殺防治守門人」的精神，一起守護您我的心理健康。