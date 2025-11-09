自毀長城？香港小學簡體字考試 「共融」還是「同化」？
日前滑Instagram，刷到reNews的貼文，那黃底黑字的標題「自毀長城 不遺餘力」，像一記悶棍砸來。原來是沙田官立小學發出的特別通告，宣佈從2025/26學年起，小二至小六學生在校內測驗和考試中，可以用「符合國家語言文字規範的正規簡體字」作答。學校說，這是為了給有內地背景或習慣簡體字的學生，提供「更友善的評核環境」。教育局也跟進澄清，港府教學語言政策沒變，重點在內容而非字形，但強調繁體字仍是主流，學生得學會它才能融入香港社會。
乍聽之下，似乎是件小事，一紙通告而已。可在筆者眼中，這不只是字形之爭，而是香港文化認同的又一場拉鋸戰。筆者忍不住想問：這「友善」背後，到底藏著多少無奈的妥協？
先說說這件事的來龍去脈吧。沙田官立小學是間資歷老牌的官立學校，位於新界沙田區，學生多來自本地和內地移民家庭。根據通告，學校參照教育局和考評局的指引，允許簡體字作答，但不扣分；同時重申，中文課程以繁體為主，家長應引導孩子優先用繁體。校方回覆《星島日報》時，強調這是考慮學生福祉，無意取代繁體。教育局則在傳媒查詢中重申，無論背景，學生都需掌握繁體，以適應香港社會。聽起來合情合理，對吧？一如既往，先拋個溫馨的「共融」包裝，然後再挖深層的尷尬。
但網上反應可沒這麼溫和。reNews的貼文一出，點讚和轉發如潮，評論區炸開鍋：「這是自毀長城啊！香港教育還剩什麼本土味？」、「內地學生用簡體，本地生豈不是要跟著學？」有家長在Threads上質疑，這是否違反教育局的小學教學指引？指引明明規定，中文教學以繁體為主，簡體僅供認讀參考。甚至有意見擔心，這會開啓壞先例：今天小學考試用簡體，明天大學講座要普通話？回想過往，2019年有內地學生要求香港大學講師改用普通話授課，就曾引發文化衝突。
這通告表面友善，實則像踩地雷——一腳下去，本土家長的怒火就爆發了。
要理解這風波，得回溯香港教育的語言政策。香港自回歸以來，一直推行「兩文三語」——中英雙語，加上粵語、普通話、英語。但簡繁之爭，從未停歇。教育局早在2010年代的文件中，就鼓勵學生「掌握繁體後，認讀簡化字」，目的是擴大閱讀面，加強與內地的聯繫。2025年施政報告更推「愛國主義教育」，包括內地交流計劃，預計2025/26學年有更多學生赴內地考察。這在人口結構變遷下，變得敏感。
根據政府數據，內地移民佔香港人口逾10%，許多孩子從小習慣簡體。學校想「共融」，無可厚非；但批評者如教育專業發展促進會的成員指出，這可能弱化繁體的「主流地位」，讓本土文化邊緣化。
筆者身在台灣，看得更清楚。台灣教育從不妥協繁體，即便面對兩岸交流，也堅持「正體字」為本。舉個簡單例子：台灣小學課本，全用繁體；即使教內地歷史，也只認讀簡體，不允許作答。這不是排外，而是守護文化根基。
反觀香港，國安法實施後，教育界風向轉變。2021年，警方調查民陣等組織時，就以「涉嫌違反國安法」為由，凍結資產，迫使19年歷史的七一遊行終止。如今連字形都鬆動，難道不是同一脈絡？教育學者如香港大學的陳國基教授，曾在訪談中比喻：語言是文化的DNA，簡體雖方便，卻像「剪裁版」的漢字，丟失了筆畫的韻味和歷史層次。他舉例，「愛」字在繁體是心包覆友，在簡體卻扁平成「友」加點，少了那份深情。學生若從小混用，長大後讀古典文學時，恐會卡殼(停頓、不順)。
當然，學校的出發點或許純粹。校長在回覆中說，這是校本決定，參照考評局公開試的彈性——畢竟DSE考試也允許簡體作答，只要內容對。但筆者得挑戰一下：這「友善」真的公平嗎？對本地生來說，學繁體已是負擔；若考場上見滿紙簡體，心理壓力豈止一星半點？有家長在Facebook直播中吐槽：「我孩子寫『憂鬱的烏龜在盪鞦韆』，用繁體已夠崩潰；現在還要辨認簡體？」表裡不一，實則聊人情冷暖——友善環境，豈能只顧一邊？
更深層看，這反映香港的身份困境。回歸近30年，內地影響力日增。2025年，施政報告強調「融入國家發展」，學生內地交流預算增30%。教育局雖嘴硬說政策不變，但校園實況已悄移。澳門聖心中學今年改用簡體教科書，就被家長聯署抗議，質疑是否跟隨北京取向。香港若步後塵，繁體豈不淪為「選修」？筆者記得2019反送中時，街頭標語多用繁體，象徵本土抵抗；如今連學校都讓步，未來孩子們如何書寫自己的故事？
筆者不否認共融重要。香港作為移民城市，多元本是優勢。但「友善」不能成藉口，稀釋本土核心。教育局應明確指引：簡體僅限認讀，作答一律繁體。否則，這不只自毀長城，更是拆自家磚瓦。身在台灣，筆者看見港人如何在異鄉重塑認同——開中文學校、辦文化節，堅持繁體不變。香港的年輕一代，也該如此：學會簡體無妨，但繁體是根，斷不得。
這風波，或許只是冰山一角。2025年，隨著內地交流加碼，更多類似事件將浮現。筆者盼望，香港教育能多點本土風味，少點順從的苦澀。否則，孩子們的未來，不會只有「友善環境」，還會有無盡的身份迷失。作為居台港人，筆者只能在螢幕前歎息：「故鄉啊，守住你的字，守住你的魂。」
作者》Ciri 香港青年。參與反送中運動，目前在台。
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 19 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 4 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 21 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 18 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 1 天前