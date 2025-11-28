自比十三寇？吳怡農靠3點心法「不怕被攻擊」：蕭美琴也曾被污衊成中國琴

2026年縣市長選舉倒數1年，正式宣布參選台北市的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，繼24日在臉書談及大罷免失敗，顯示「操盤手」的預測常與民意脫節，引發討論，讓自家立委沈伯洋、吳思瑤出面強調，罷免是公民行動，「不知道操盤手在哪裡」，他27日再提及民進黨的「十三寇」事件，表示無論政黨，對於錯誤他不會保持沉默。吳怡農今（28）日再於臉書解釋，之所以要提及當年的事件，是因為不應該以團結為名，壓制不同的主張；至於政治文化能否更好，只有嘗試改變才知道。

吳怡農27日在臉書表示，自己近來遭受許多攻擊，初選是政黨內部競爭的方式之一，只要還保有不同意見的空間，那他就不怕被攻擊回顧民進黨在2006至2007年間發生「十三寇」事件，當時提倡改革的黨內人物，被保守派透過媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，連副總統蕭美琴當時也被污衊成「中國琴」。每次選舉都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家有無信心，如今當台灣面臨許多困難，也考驗政黨願不願意追求新的路線，他強調，自己從政的初衷就是希望帶來改變，公共利益絕對大於黨派或個人，重點不應該只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼」？

針對重提十三寇事件​，吳怡農今一早則再於臉書發文說明，當年，黨內被攻擊的人，並未違反基本政治價值，只是想法不同，可是卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸。」他認為，不應該以團結為名，壓制不同的主張，否則組織（或國家）都無法進步；他也形容，吵過架的人都知道，一方保持沉默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡，反觀台灣的主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化，認為是對方笨、被利用，不然就是壞、叛徒。

至於不同意見如何表達才不會淪為謾罵，持反對意見如何才不會增加對立或仇恨，甚至進一步促成理解？​吳怡農引述社會學家Arthur Brooks分享的3個原則，一是不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法，研究指出，可能導致4分之3的人反而變得更極端；二是不要假設對方的動機，質疑是最懶惰的論述，何況在現在的社會，多少人真正了解對方？最後一點則是善用價值觀，去感動、而不是作為攻擊對方的器具，才可能創造對話的空間。他表示，自己在於家人朋友爭執上，不時提醒自己這些準則，做起來絕對不容易，「政治文化能更好嗎？只有嘗試改變才知道。」

