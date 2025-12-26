自比大法官？藍白多數通過「114年憲判第1號無效」逕付二讀

憲法法庭。 圖：翻攝自憲法法庭網站（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（26）日院會處理國民黨團所提「114年憲判字第1號判決無效」公決案。國民黨團主張，憲法法庭日前就《憲法訴訟法》所作出的判決，程序嚴重違憲、組成不合法，應由立法院表態予以否定，並要求宣告該號憲判自始無效。經表決，藍白以多數60：51將公決案逕付二讀交付協商。

國民黨團在提案中指出，憲法法庭於114年12月19日作出第1號判決時，僅有5名大法官參與評議，卻逕行作成影響重大的憲法判斷，違反《憲法訴訟法》所明定的最低評議人數規定。提案強調，無論依修正前或修正後的法律規範，憲法判決均須由足額大法官參與，否則即不具合法性。

廣告 廣告

國民黨團更指控，該案中部分大法官以「拒絕參與評議」方式排除其他成員，使實際參與人數不足，卻仍逕行作成判決，形同自行改寫審判成立要件，嚴重踐踏憲法所保障的權力分立原則。提案指出，這樣的作法不僅破壞憲政秩序，更使憲法法庭淪為政治工具。

提案內容更直指，部分大法官「為迎合執政者意志」，在明知程序存有重大瑕疵下仍強行作成裁判，形同「以司法之名行政治之實」，已嚴重傷害憲政體制的公信力。國民黨團因此要求立法院正式表態，認定該號判決自始無效，並譴責相關大法官違反憲政分際。

民進黨立委莊瑞雄批評，從今天提案看出，內容憲法法庭程序中大瑕疵、大法官帶頭違法、摧毀憲法？其實都是立法院在做的。加上又要做成決議憲法法庭判決無效，哪一天藍白立委也可將普通法院的一審、二審判決無效，簡直是荒唐。

國民黨立委翁曉玲指出，按照現在大法官邏輯，未來有可能4人、3人，甚至2人就可以做出判決，隻手遮天的做法像話嗎？大法官應做憲法、法治守門人，卻沒有風骨氣節淪為執政者鷹犬，幫著遂行獨裁政權，成為違憲怪獸、總統賴清德的遙控器。

民進黨立委沈伯洋以南韓憲法法庭為例，去年大法官因政治因素人數不足，但南韓將7開會條款凍結，讓憲法法庭可以存續，因為憲法法庭的存續比什麼都重要，他問藍白立委，是否要去譴責南韓憲法法庭毀憲亂政？

沈伯洋最後再舉北韓為例，根據北韓憲法167條、168條規定，北韓的中央法院必須服膺於人民議會，等於是法院獨立性、違憲審查不存在，等於是立法院最大。而現在國民黨、民眾黨要通過的憲判等於向北韓看齊，難道我們要變成北韓法學？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

小金庫再現？藍委再修立院組織法 以提升助理權益包裝「工資變補助費」

怒轟大法官討好執政者 趙少康：賴總統跟憲法有仇嗎？