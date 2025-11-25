自比比特犬橫行霸道！南投驚傳角頭心臟中彈身亡 陳屍殯儀館後方

狗頭幫角頭「瘋寬」24日下午被發現陳屍在南投名間鄉殯儀館後方。翻攝自Google Map



南投縣名間鄉昨（24日）驚傳綽號「瘋寬」的地方角頭，心臟中彈身亡，且陳屍地點就在殯儀館後方的車內。據當地警方調查，瘋寬的姓吳，今年53歲，生前行事狠辣兇悍，自比「比特犬」有著狗頭邦的稱號，擁地下賭場和砂石買賣，如今死的突然，檢警雖初步推斷死者自戕仍不敢大意，正追查瘋寬遺體旁邊的槍枝來源，詳細的死因與鑑定仍需進一步釐清。

南投縣警方24日下午2時許，接獲民眾報案說，名間鄉殯儀館後方的自行車道，有一名男子在轎車內沒有反應，到場發現死者心臟中槍，疑似自戕。確認死者身分時，發現他是當地角頭「瘋寬」，因長年用比特犬頭像對外收取規費，被稱為「狗頭幫」首腦，而他也在濁水溪一帶經營砂石場及地下賭場。

警方解釋，瘋寬生前前科累累，有多次恐嚇、槍砲、暴力討債等案件，行事狠辣，對想分手的女友囚禁毆打，要求拿錢放人等非法手段，都曾被法院判刑。

對於瘋寬死亡，警方說明，由於案發現場有槍枝，認為他有自戕可能，初步排除他殺，但會進一步追查其死亡經過、槍枝來源，確保無人涉入。全案已報請檢察官相驗，要釐清瘋寬確切死因。

