自比耶穌嗆教宗！川普挨批刪文：我在扮醫生

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▲美國總統川普發文批評教宗良十四世，還發布一張暗示自己有神力的圖片，引發美國政壇輿論撻伐。（圖／翻攝自川普Truth Social）

[NOWNEWS今日新聞] 美國、以色列聯手空襲伊朗，引燃中東戰火後，教宗良十四世（Pope Leo XIV）曾多次對戰爭表達不滿，直言川普（Donald Trump）威脅要消滅伊朗文明的言行「完全不可接受」。川普12日則反批良十四世（Pope Leo XIV）「做的不好」、是因為他才能入主梵蒂岡，還發布一張暗示自己有神力，被認為自比耶穌的圖片，挨批褻瀆後已悄悄刪文。

綜合《CNN》等外媒報導，這張由人工智慧（AI）產生的圖像顯示，川普身穿白色長袍，一隻手發光，放在病人額頭上，圖片背景包括自由女神像、飄揚的美國國旗、戰機、護士、祈禱的婦女、身穿制服的士兵等等。

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這張圖片引發美國政界各方，包括川普自己部份支持者的反感，批評者聲稱，該圖片與描繪耶穌治癒病人的宗教繪畫高度相似。保守派的基督教評論員巴沙姆（Megan Basham）在X平台上指出，這張圖片令人髮指、褻瀆神明，打下：「我不知道總統是自以為幽默，還是受到了某種藥物的影響，又或者他對這種褻瀆行為有什麼可能的解釋，但他需要立即撤下這圖片，請求美國人民的原諒，然後再向上帝請求原諒。」

川普13日面對傳媒追問時，承認發布了這張圖片，但否認是在自比耶穌，而是「我以為圖片裡的我是在扮演醫生，致力於讓人們活得更好」、「身為醫生，我的職責應該是治好病人，而我的確治好很多人。」

原文連結：

Trump deletes post depicting him as Jesus-like figure after backlash

Trump deletes Truth Social image depicting him as Jesus: ‘It was me as a doctor’

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