自民黨代幹事長萩生田光一來台訪賴清德 他判斷高市早苗26日參拜靖國神社可能性更增

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

日本首相高市早苗講出「台灣有事」涉及日本「存亡危機事態」，可行使集體自衛權等言論引發中國抗議升高中日台緊張關係，日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一21日也抵台訪問，並將與總統賴清德會面，外交部也宣布將有近30位日本議員訪台，前國民黨立委邱毅解讀是「繼續挑釁中國」之舉，認為高市後續在26日參訪靖國神社的可能性將增加。

日本首相高市早苗。（圖／資料照）

邱毅表示，現在日本政界重要人士接力訪台。已經在台北的萩生田光一是自民黨首席代理幹事長，「談及日本竄改教科書隱瞞侵略罪行，罪𣁽禍首就是萩生田光一」。今天他將與賴清德見面，接下來啓程訪台的是前法務大臣鈴木馨佑，24日是前外務大臣河野太郎，同行的還有8位麻生派的議員，到月底近30位議員也將訪台。

廣告 廣告

邱毅指，這些訪台的日政人士共同特點就是都是自民黨、右翼、日華議員懇談會成員，分別隸屬安倍派和麻生派，是安倍派系清和會的核心，右翼陣營的指標人物，也是台獨份子重要日本盟友。

邱毅說，在中日衝突仍在持續之際，首相高市早苗此舉其實在挑釁中國大陸，她的目標就是主動讓「台灣有事」。

他分析，高市可借台灣有事達到三個效果：一是轉移國內經濟景況不佳的矛盾，二是刺激修憲擴軍強武的輿論，三是修改「非核三原則」，讓日本擁有核武。面對高市的頻頻出招，邱毅判斷說，她26日率內閣參拜靖國神社的可能性越來越大了。

更多FTNN新聞網報導

不滿被講赴中「接旨」翁曉玲嗆光明磊落「將再擋1.25兆特別預算」陳玉珍斥綠不關心台商

前藍委認定未來朝野「一直戰到2028」但該過預算、法案也會過

紐約時報揭美國已「無力保台」 藍黨團：賴政府還押注「美軍一定會來」？

