自民黨代幹事長萩生田光一來台訪賴清德 提民調樂喊「台日關係史上最佳」

總統賴清德今天（22日）上午接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一等人，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，並盼未來台日攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

事實上，賴清德今年9月曾在政大「安倍晉三研究中心」成立大會上與萩生田光一見面。賴清德致詞時表示，高市早苗上任以來，無論在美日領袖峰會、日本東協峰會、APEC年會以及各種公開場合，都不斷表達對台日友誼的支持，展現對台海和平穩定的重視，他要代表台灣人民表達感謝。

賴清德提到，尤其高市內閣上任後，持續獲得日本國民的高度支持，相信未來日本將對台海及印太區域和平穩定做出更大貢獻，期盼台灣和日本能在國家戰略、區域合作、經濟安全、高科技產業以及強化社會韌性等領域持續深化合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

賴清德說，台日一定要珍惜這難得的情誼，攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，才能共同面對未來的各項挑戰，所有民主國家團結合作，才能不被各個擊破，也才能捍衛珍視的自由民主價值，同時促進印太區域的和平、穩定與繁榮，他再次感謝萩生田及各位好朋友長期支持台海和平穩定，促進台日友好關係。

萩生田光一致詞時，除了感謝有機會再次來到台灣與總統賴清德會面，也對於前幾日台北發生的隨機襲擊事件造成不幸傷亡的民眾與家屬表達慰問之意。

萩生田光一提到，台灣對日本而言是共享普世價值，且具有緊密經濟關係與人民交流的重要夥伴和友人，日前在亞太經濟合作經濟領袖會議，高市早苗也與台灣領袖代表林信義就兩國在經濟、防災等領域加強合作進行雙邊會談。此外，自民黨長期透過青年局與台灣進行交流，雙邊具有長久的情誼，期盼在台日堅實的友好基礎上，持續深化兩國合作與交流。

萩生田光一談到，今年11月台灣解除對日本食品所採取的管制措施，回歸正常管理，對福島災區重建與復興有相當助益，他要向促成此事的相關人士表達敬意與謝意，期盼台灣民眾未來有更多機會品嘗日本美味的食品。

萩生田光一接著說，在經貿合作方面，台積電在熊本投資的一廠已於去年12月開始量產，二廠也於今年10月正式動工，兩國在半導體領域的合作，是雙邊產業合作的最好典範，相信台日未來在AI、ICT等新興技術領域也能攜手共創雙贏，並期盼能擴展到更多領域，共同促進貿易、技術交流的合作，強化彼此供應鏈韌性、培養相關人才，共創兩國雙贏。

萩生田光一提及，根據日本交流協會公布「台灣民眾對日本觀感民意調查」結果顯示，台灣人民最喜愛的國家是日本，而相對應的問卷調查也顯示，近8成日本人民對台灣感到親近，他認為兩國人民深厚的情誼建基於COVID-19疫情時期及兩國發生天災地變時相互援助，以及人員交流頻繁。目前台日關係被認為是史上最佳，期盼能持續深化。



