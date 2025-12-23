自民黨代理幹事長向安倍晉三銅像獻花致意 盼台日友情持續更強韌

日本自民黨幹事長代行萩生田光一親筆寫下「日台友好」致贈留念。(記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員等人今參訪鳳山區紅毛港保安堂，向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意，萩生田光一表示，他與前安倍首相非常珍惜台日友情，持續下去變得更強韌，並親筆寫下「日台友好」致贈留念；廟方將裱框作為紀念。

日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員等人，今南下高雄市參訪鳳山區紅毛港保安堂，市長陳其邁、議長康裕成、議員林智鴻、議員黃彥毓、立委賴瑞隆、立委邱議瑩等人均到場，立委許智傑由胞弟許智善代為出席，一行人向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。

萩生田光一致詞表示，他與安倍前首相是一直在政治的路上，一起作戰的夥伴，也曾與他一起來到台灣，就在他們還想要繼續向後輩給予更多指導時候，安倍前首相不幸喪命，他被視為離安倍前首相最靠近的政治家，他也來自日本八王子市，和高雄是姐妹市關係，在層層緣分之下，安倍前首相銅像建造在高雄這座城市。

萩生田光一指出，他與安倍前首相非常珍惜和台灣這份友情，希望這份友情能夠持續下去，並且變得更加強韌，向各位台灣朋友們說聲謝謝，並親筆寫下「日台友好」，致贈保安堂留念。

紅毛港保安堂主委張吉雄指出，萩生田光一眾議員2年前曾來訪向安倍銅像致意，再次見面倍感親切，是最支持台灣的日本國會議員之一，也是日本重量級人物，當安倍晉三提出台灣有事就是日本有事，萩生田光一主張惡勢力用武力改變台喊現狀是不被允許的，肯定2人是勇敢對抗中國惡勢力的日本偉大政治家。

張吉雄說，隨著亞太地區地緣政治緊張，台日關係愈來愈緊密，期待日本早日通過台灣旅行法，鬆綁台日官員交流限制，強化台日戰略夥伴關係，更加緊密台日合作，以維護亞太地區和平。

日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。(記者陳文嬋攝)

日本自民黨幹事長代行萩生田光一率眾議員向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。(記者陳文嬋攝)

日本自民黨幹事長代行萩生田光一率眾議員向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。(記者陳文嬋攝)

日本自民黨幹事長代行萩生田光一率眾議員向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。(記者陳文嬋攝)

市長陳其邁與議長康裕成也向已故前日本首相安倍晉三銅像獻花致意。(記者陳文嬋攝)

台日友好合影留念。(記者陳文嬋攝)

